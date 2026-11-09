Un nouveau rival pour les journalistes et présentateurs : la Chine dévoile ses robots

Deux robots humanoïdes fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle ont été présentés en Chine en tant que présentateurs de télévision. Créés à l'image de l'homme, ils sont capables de se tenir devant une caméra, de parler, de bouger naturellement et d'adapter leurs expressions faciales au contenu de leur discours.

Les nouveaux robots ont été dévoilés le 5 novembre lors du forum sur l'intelligence artificielle organisé dans le cadre du Sommet mondial des médias à Pékin. Le projet est le fruit d'une collaboration entre l'agence de presse chinoise Xinhua et la société UBTECH Robotics.

L'un des robots a été conçu sous les traits d'un homme et l'autre sous ceux d'une femme. Pour rendre leur apparence aussi humaine que possible, des technologies de peau bionique, de robotique humanoïde et d'intelligence artificielle ont été utilisées. De plus, leur discours, les mouvements de leurs lèvres et leurs expressions faciales ont été synchronisés.

Les robots sont connectés à la plateforme d'intelligence artificielle nommée Xinhua Yudian. Ce système utilise la base de données vérifiée de l'agence de presse pour aider à présenter les actualités. Lors de la présentation, l'un des robots a démontré ses capacités en lisant les nouvelles sur scène.

Néanmoins, le projet d'utiliser ces robots comme présentateurs permanents à la télévision n'a pas encore été confirmé. À l'avenir, ils pourraient être utilisés pour présenter des informations, diffuser des contenus dans différentes langues et interagir avec le public.