«Les traces sanglantes de la famille Assad» : le cousin de l’ancien président syrien condamné à mort

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«Les traces sanglantes de la famille Assad» : le cousin de l’ancien président syrien condamné à mort

Photo : ministère syrien de la Justice

À Damas, le procès retentissant de l’ancienne élite de la dynastie Assad a pris fin : Vassim Assad, cousin de l’ancien président syrien Bachar Assad, a officiellement été condamné à la peine capitale. Quels crimes terrifiants se cachent derrière ce verdict implacable prononcé contre le chef de groupes sanguinaires qui avaient autrefois terrorisé le pays ?

Crimes de guerre et torture : les conclusions du tribunal

L’agence d’État syrienne SANA rapporte que le tribunal pénal de la ville de Damas a reconnu Vassim Assad coupable de crimes contre l’humanité, de tortures massives et de meurtres atroces.

Selon le verdict, tous ses biens meubles et immeubles seront intégralement confisqués au profit de l’État :

« Vassim Assad a créé et dirigé des groupes armés liés à la 4e division, commandée par Maher Assad, le frère de Bachar Assad. Il a été pleinement établi qu’il était directement impliqué dans les opérations sanglantes menées depuis 2011 à Ghouta orientale et à Mleyha, qui ont causé la mort de civils. »

Extrait de l’acte d’accusation du tribunal

Procès de Vassim Assad et faits principaux

Élément

Détails et décision du tribunal

Principales accusations

Crimes de guerre, torture, meurtre, enlèvement

Verdict rendu

Peine de mort (avec confiscation des biens)

Peines supplémentaires

Pour fraude et blessures graves (absorbées par la condamnation à mort)

Chefs d’accusation écartés

Contrebande et trafic de stupéfiants (faute de preuves suffisantes)

Date de l’arrestation

21 juin 2025 (à la frontière entre la Syrie et le Liban)

Bachar Assad réfugié en Russie et condamnations par contumace

Il convient de noter qu’une semaine auparavant — le 11 août 2026 — ce même tribunal avait également condamné à la peine de mort par contumace l’ancien dictateur Bachar Assad, son frère Maher Assad et plusieurs hauts responsables du régime.

Après le renversement complet du régime Assad en décembre 2024, l’ancien président et son frère ont fui en Russie, où ils ont obtenu l’asile politique. Cependant, Vassim Assad, arrêté à la frontière libanaise, est devenu le premier membre de la famille à répondre personnellement devant un tribunal.

Selon vous, la mise en cause de la famille Assad et des représentants de l’ancien régime peut-elle rétablir en Syrie la justice et la stabilité tant attendues ?

Partagez votre opinion dans les commentaires et diffusez cet événement historique de la politique mondiale auprès de vos proches !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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