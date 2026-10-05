Meurtre atroce à Hong Kong : Une mannequin millionnaire sauvagement tuée par son ex-belle-famille

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Meurtre atroce à Hong Kong : Une mannequin millionnaire sauvagement tuée par son ex-belle-famille

Figure emblématique de la mode à Hong Kong, mannequin millionnaire et influenceuse célèbre, Abby Choi Tin-funga vu son enquête et son procès révéler de nouveaux détails choquants sur son meurtre brutal. Selon le média local influent The Standard , la vie de la beauté de 28 ans, qui ornait les couvertures des magazines de mode mondiaux, a été interrompue par les membres de son ex-famille — son ex-beau-père, son ex-mari et son ex-beau-frère — qu'elle avait généreusement soutenus financièrement pendant des années.

Le véritable mobile de ce crime, qui a secoué toute l'Asie, s'est avéré être la cupidité et le désir de conserver un bien immobilier de luxe situé dans le centre.

Une scène d'horreur découverte lors des recherches

La disparition d'Abby Choi a été signalée le 21 février 2023. À peine deux jours plus tard, la police a découvert les restes démembrés du mannequin dans une maison louée dans le village de Lung Mei, dans le district de Tai Po :

  • Preuves matérielles sur les lieux : L'équipe opérationnelle a trouvé à l'intérieur de la maison une scie électrique et un hachoir à viande utilisés comme armes du crime ;

  • L'ampleur de la sauvagerie : Le corps de la victime a été démembré et placé dans un réfrigérateur et de grandes marmites, tandis que son crâne a été retrouvé dans un récipient séparé ;

  • Arrestations : Initialement, son ex-mari Alex Kwong a été arrêté, suivi de son père Kwong Kau et de son frère Anthony Kwong.

Un bien immobilier de 7,6 millions de dollars : la cause principale de la tragédie

Abby Choi et Alex Kwong ont eu deux enfants ensemble. Bien que le couple ait divorcé en 2015, les enfants étaient principalement pris en charge par les ex-grands-parents. Issue d'une famille aisée, Abby les soutenait financièrement de toutes les manières :

  • Un cadeau luxueux : En 2019, le mannequin a acheté un appartement de luxe dans le centre de Hong Kong d'une valeur de 60 millions de dollars de Hong Kong (environ 7,64 millions de dollars américains) pour que ses enfants et ses ex-proches puissent y vivre librement ;

  • Enregistrement au nom du beau-père : Pour des raisons fiscales et administratives, la maison a été officiellement enregistrée au nom de son ex-beau-père Kwong Kau, une erreur fatale qui a joué un rôle sinistre dans le destin du mannequin ;

  • L'école des enfants et la demande de déménagement : En 2022, Choi a décidé de vendre cet appartement de luxe pour en acheter un nouveau dans un autre quartier afin de se rapprocher de l'école de ses enfants. Elle a proposé à son ex-beau-père et à sa famille de déménager, mais ils ne voulaient pas quitter cette adresse prestigieuse.

Après une brève concertation familiale, Kwong Kau et son fils aîné Anthony ont élaboré un plan pour éliminer physiquement Abby Choi afin de conserver l'appartement de plusieurs millions de dollars.

La tragédie d'une icône des magazines de mode

Abby Choi Tin-fung était une icône de style reconnue dans son pays et dans l'industrie mondiale de la mode. Elle apparaissait régulièrement sur les couvertures de magazines prestigieux tels que Vogue, Elle, Harper's Bazaar et L'Officiel , et était une invitée d'honneur régulière des Fashion Weeks de Paris et de Milan.

Actuellement, le procès de ce crime retentissant se déroule sous haute surveillance au tribunal de Hong Kong. Comme les membres de la famille arrêtés refusent de reconnaître leur culpabilité, les experts médico-légaux et les enquêteurs travaillent à prouver le rôle exact de chaque participant dans le meurtre. Le public attend que la peine la plus sévère soit infligée aux auteurs de ce crime atroce.

Abby ChoiAlex KwongTribunal de Hong KongMeurtre de mannequinFaits divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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