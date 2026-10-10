Une journaliste abattue dans un ascenseur : le mystère de son meurtre reste entier après 20 ans

·4·Monde
Une journaliste abattue dans un ascenseur : le mystère de son meurtre reste entier après 20 ans

Le 7 octobre 2006, à Moscou, la journaliste de « Novaya Gazeta » Anna Politkovskaïa a été abattue dans l'ascenseur de son immeuble. Vingt ans plus tard, l'identité du commanditaire du meurtre n'a toujours pas été établie.

Politkovskaïa était âgée de 48 ans. Reconnue comme l'une des journalistes d'investigation les plus célèbres de Russie, elle s'était particulièrement distinguée par sa couverture de la guerre en Tchétchénie et des violations des droits humains dans la région.

Dans ses articles, la journaliste dénonçait la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et les abus de pouvoir. Ses reportages ont attiré l'attention du public sur des problèmes graves.

Au cours de sa carrière, Politkovskaïa a été confrontée à plusieurs reprises à des menaces et à des pressions. Son assassinat a provoqué une onde de choc en Russie et à l'échelle internationale.

Bien que plusieurs personnes aient été condamnées pour le meurtre de la journaliste, la question de savoir qui a commandité le crime reste sans réponse. C'est pourquoi l'affaire Anna Politkovskaïa est toujours citée dans les débats sur la sécurité des journalistes et la liberté d'expression.

Anna PolitkovskaïaNovaya GazetaTchétchénieSécurité des journalistesLiberté de la presse
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

20 ans après le meurtre d'Anna Politkovskaïa, le commanditaire reste inconnu20 ans après le meurtre d'Anna Politkovskaïa, le commanditaire reste inconnuAujourd'hui 13:31Meurtre atroce à Saint-Pétersbourg : un fils tue sa mère et la cache dans un congélateurMeurtre atroce à Saint-Pétersbourg : un fils tue sa mère et la cache dans un congélateur10 septembre 21:27CNN : un soldat américain sera-t-il exécuté par peloton d'exécution pour la première fois en 80 ans ?CNN : un soldat américain sera-t-il exécuté par peloton d'exécution pour la première fois en 80 ans ?6 octobre 21:14Meurtre atroce à Hong Kong : Une mannequin millionnaire sauvagement tuée par son ex-belle-familleMeurtre atroce à Hong Kong : Une mannequin millionnaire sauvagement tuée par son ex-belle-famille5 octobre 15:05Au Pakistan, Khalida a été abattue par ses proches sous prétexte de « crime d'honneur »Au Pakistan, Khalida a été abattue par ses proches sous prétexte de « crime d'honneur »27 juillet 17:31Un homme entré dans une école en Suède avec une épée a été abattuUn homme entré dans une école en Suède avec une épée a été abattu21 août 20:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille