Une journaliste abattue dans un ascenseur : le mystère de son meurtre reste entier après 20 ans

Le 7 octobre 2006, à Moscou, la journaliste de « Novaya Gazeta » Anna Politkovskaïa a été abattue dans l'ascenseur de son immeuble. Vingt ans plus tard, l'identité du commanditaire du meurtre n'a toujours pas été établie.

Politkovskaïa était âgée de 48 ans. Reconnue comme l'une des journalistes d'investigation les plus célèbres de Russie, elle s'était particulièrement distinguée par sa couverture de la guerre en Tchétchénie et des violations des droits humains dans la région.

Dans ses articles, la journaliste dénonçait la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et les abus de pouvoir. Ses reportages ont attiré l'attention du public sur des problèmes graves.

Au cours de sa carrière, Politkovskaïa a été confrontée à plusieurs reprises à des menaces et à des pressions. Son assassinat a provoqué une onde de choc en Russie et à l'échelle internationale.

Bien que plusieurs personnes aient été condamnées pour le meurtre de la journaliste, la question de savoir qui a commandité le crime reste sans réponse. C'est pourquoi l'affaire Anna Politkovskaïa est toujours citée dans les débats sur la sécurité des journalistes et la liberté d'expression.