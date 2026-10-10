20 ans après le meurtre d'Anna Politkovskaïa, le commanditaire reste inconnu

La journaliste a été abattue dans l'ascenseur de son immeuble. Vingt ans ont passé, mais l'identité du principal commanditaire du crime reste inconnue.

Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaïa, journaliste du journal « Novaïa Gazeta », a été abattue dans l'ascenseur de son immeuble à Moscou. Elle avait 48 ans.

Politkovskaïa était l'une des journalistes d'investigation les plus célèbres de Russie, couvrant principalement la guerre en Tchétchénie et ses conséquences. Elle a écrit sur les violations des droits de l'homme, la torture, les exécutions extrajudiciaires, la corruption et les abus de pouvoir. Au cours de sa carrière, elle a été confrontée à de multiples menaces et pressions.

Le meurtre a été suivi de longues enquêtes et procédures judiciaires. Les tribunaux russes ont reconnu six personnes coupables d'implication dans le crime, incluant des organisateurs et des exécutants. Cependant, les verdicts n'ont pas permis d'identifier le commanditaire.

En 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que l'enquête sur le meurtre de Politkovskaïa n'avait pas été suffisamment efficace. La Cour a noté une violation de l'aspect procédural de l'obligation de protéger la vie humaine par la Russie.

Pourquoi cet événement revient-il sur le devant de la scène maintenant ?

Le 7 octobre 2026 marque les 20 ans de l'assassinat d'Anna Politkovskaïa. À cette occasion, l'Union européenne a publié une déclaration officielle appelant la Russie à mener une enquête efficace, indépendante et transparente, et à traduire en justice tous les responsables.

La déclaration mentionne également le sort de Sergueï Khadjikurbanov, condamné dans cette affaire. Condamné à 20 ans de prison en 2014, il a été gracié par le président russe en 2023 après avoir participé à la guerre en Ukraine. L'UE a souligné que cette situation soulève de sérieuses questions sur l'impunité.

Vingt ans ont passé, mais la question principale reste sans réponse. Bien que les personnes impliquées dans le meurtre aient été condamnées, le commanditaire de la mort d'Anna Politkovskaïa n'a jamais été officiellement identifié. L'Union européenne continue d'exhorter la Russie à faire toute la lumière sur cette affaire.