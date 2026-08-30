Meurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectées

Un écolier de 12 ans a été tué dans le district urbain d'Orekhovo-Zouïevo, dans la région de Moscou, en Russie. Deux mineures de 15 et 16 ans, suspectées du meurtre, ont été arrêtées. Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire pour deux mois. L'information a été rapportée par Meduza.

Il a été établi que l'enfant avait disparu le 26 août dans le village de Kabanovo. Les recherches ont débuté après que sa mère a contacté la police. Des bénévoles ont également participé aux opérations de recherche.

Le 27 août, le corps de l'enfant a été retrouvé dans la cave d'un bâtiment abandonné. Selon la police, le corps présentait des signes de violence et de multiples blessures par arme blanche. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Dans le cadre de l'enquête, deux filles de 15 et 16 ans résidant dans le village ont été interpellées. Selon les médias, les suspectes connaissaient la victime et l'auraient attirée dans le bâtiment abandonné. Des informations circulent sur une préméditation, mais ces détails n'ont pas encore été confirmés par les conclusions finales de l'enquête.

Une autre version des faits fait l'objet de nombreuses discussions. Selon celle-ci, les suspectes auraient été influencées par la célèbre série sud-coréenne « Squid Game » La mère de la victime a également indiqué que cette piste était examinée par les enquêteurs. Selon elle, la chambre de l'une des suspectes contenait des affiches des personnages de la série, et ses réseaux sociaux contenaient des vidéos de scènes violentes issues du programme.

Certains médias rapportent que les suspectes auraient filmé le meurtre pour un « défi vidéo », tandis que d'autres sources affirment qu'elles auraient délibérément laissé leurs téléphones chez elles. Ces informations contradictoires n'ont pas été confirmées par les autorités officielles.

Des rapports font également état de la découverte d'une liste contenant les noms d'une cinquantaine de personnes chez l'une des suspectes. Cependant, cette information n'a pas non plus été officiellement confirmée.

L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre cherchent à déterminer le mobile exact du meurtre, les actions des suspectes et les circonstances ayant mené au crime. Par conséquent, il n'y a aucune raison de considérer les versions circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme des faits établis.