Meurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectées

·1·Monde
Meurtre d'un enfant de 12 ans dans la région de Moscou : deux écolières suspectées

Un écolier de 12 ans a été tué dans le district urbain d'Orekhovo-Zouïevo, dans la région de Moscou, en Russie. Deux mineures de 15 et 16 ans, suspectées du meurtre, ont été arrêtées. Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire pour deux mois. L'information a été rapportée par Meduza.

Il a été établi que l'enfant avait disparu le 26 août dans le village de Kabanovo. Les recherches ont débuté après que sa mère a contacté la police. Des bénévoles ont également participé aux opérations de recherche.

Le 27 août, le corps de l'enfant a été retrouvé dans la cave d'un bâtiment abandonné. Selon la police, le corps présentait des signes de violence et de multiples blessures par arme blanche. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Dans le cadre de l'enquête, deux filles de 15 et 16 ans résidant dans le village ont été interpellées. Selon les médias, les suspectes connaissaient la victime et l'auraient attirée dans le bâtiment abandonné. Des informations circulent sur une préméditation, mais ces détails n'ont pas encore été confirmés par les conclusions finales de l'enquête.

Des policiers emmènent des femmes menottées dans le couloir d'un bâtiment.

Une autre version des faits fait l'objet de nombreuses discussions. Selon celle-ci, les suspectes auraient été influencées par la célèbre série sud-coréenne « Squid Game » La mère de la victime a également indiqué que cette piste était examinée par les enquêteurs. Selon elle, la chambre de l'une des suspectes contenait des affiches des personnages de la série, et ses réseaux sociaux contenaient des vidéos de scènes violentes issues du programme.

Une femme blonde portant une veste noire est assise dans une pièce.

Certains médias rapportent que les suspectes auraient filmé le meurtre pour un « défi vidéo », tandis que d'autres sources affirment qu'elles auraient délibérément laissé leurs téléphones chez elles. Ces informations contradictoires n'ont pas été confirmées par les autorités officielles.

Des rapports font également état de la découverte d'une liste contenant les noms d'une cinquantaine de personnes chez l'une des suspectes. Cependant, cette information n'a pas non plus été officiellement confirmée.

L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre cherchent à déterminer le mobile exact du meurtre, les actions des suspectes et les circonstances ayant mené au crime. Par conséquent, il n'y a aucune raison de considérer les versions circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias comme des faits établis.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?Un enfant de 12 ans a-t-il été tué à cause de « Squid Game » ?Aujourd'hui, 11:05Un marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à IbizaUn marin finlandais construit un yacht à énergie solaire et navigue jusqu'à IbizaAujourd'hui, 03:36Une mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elleUne mère voulait donner une leçon à son fils, mais son plan s'est retourné contre elleAujourd'hui, 03:18Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)Aujourd'hui, 03:00Aux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptèreAux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptèreAujourd'hui, 02:40Merz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massivesMerz accuse la Russie de l'attaque de drone à Leipzig et prépare des sanctions massivesHier, 22:49
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public