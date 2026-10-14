Un homme de 37 ans sauvagement assassiné à Almaty pour une place de parking

À Almaty, au Kazakhstan, une dispute pour une simple place de parking a tragiquement coûté la vie à un homme. Danil Shetnikov, 37 ans, a été poignardé devant chez lui après avoir demandé à un conducteur étranger de déplacer son véhicule, et a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Alors qu'une enquête a été ouverte sur ce drame qui a plongé sa famille et ses proches dans une profonde tristesse, les parents de la victime exigent fermement une requalification des faits en une infraction plus grave.

Comment le drame s'est produit : d'une simple demande à une attaque sanglante

Lada.kz Selon les informations diffusées par le média, l'incident a eu lieu le 4 octobre :

Le début du conflit : Danil revenait d'une sortie hors de la ville avec son fils et des amis proches. Voyant une voiture étrangère garée sur le parking devant chez lui, il a demandé au conducteur de déplacer le véhicule ;

Une dispute verbale qui tourne à la violence : La simple demande a provoqué le mécontentement immédiat du conducteur, et la dispute s'est rapidement transformée en bagarre ;

La cruauté des frères : Le conducteur a appelé son frère à l'aide. Arrivé sur les lieux, l'homme a soudainement sorti un couteau et a porté un coup violent au cou de Danil ;

Attaque contre la voiture : Selon les témoins, après l'attaque, des inconnus ont jeté des pierres sur la voiture de la victime, brisant ses vitres latérales.

Les larmes de son épouse : « Il s'est tenu la gorge et s'est effondré, couvert de sang »

La veuve, Irina Shetnikova, se souvient des moments terribles et raconte en larmes comment le meurtre s'est déroulé :

« Au début, j'ai cru qu'ils avaient juste frappé mon mari à la tête. Mais ensuite, il s'est soudainement tenu le cou, a couru dans la cour, s'est effondré et, incapable de respirer, il était couvert de sang. Plus tard, nous avons appris qu'ils lui avaient tranché la gorge avec un couteau. »

La victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique, mais malgré les efforts des médecins, il est décédé une semaine plus tard dans le service de réanimation.

La fuite de la famille du suspect et le débat sur l'enquête

Les proches de la victime ont déclaré que Danil ne connaissait pas ce voisin et qu'il n'y avait jamais eu d'animosité ou de désaccord entre eux. La famille de l'agresseur vivait en location dans l'immeuble voisin et, après l'incident sanglant, a libéré le logement en urgence et a déménagé :

Arrestation et mesure conservatoire : Le suspect ayant porté le coup de couteau a été arrêté sur place par les forces de l'ordre et placé en détention ;

Désaccord sur la qualification juridique : La police a ouvert une enquête pour « homicide involontaire causé par des blessures corporelles graves intentionnelles » ;

La demande de la famille : Les proches de la victime insistent sur le fait que le crime était prémédité et exigent que l'affaire soit requalifiée en « meurtre intentionnel » et que les coupables soient condamnés à la peine la plus lourde.

Actuellement, l'enquête est sous le contrôle personnel de la direction du département de police d'Almaty. Danil Shetnikov, sauvagement assassiné à 37 ans, laisse derrière lui sa femme et son fils de huit ans. La famille attendait la naissance d'une fille dans un mois.