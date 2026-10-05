Les Américains mangent moins : les médicaments amaigrissants impactent le secteur de la restauration

Aux États-Unis, la popularité des médicaments GLP-1 utilisés pour la perte de poids commence à affecter le secteur de la restauration. Selon le New York Times, près de 11 % de la population adulte du pays, soit environ 30 millions de personnes, utilisent des médicaments tels que Wegovy, Ozempic et Zepbound.

Ces médicaments peuvent réduire l'appétit et amener les gens à consommer moins de nourriture. Par conséquent, certaines personnes vont moins souvent au restaurant, et lorsqu'elles y vont, elles commandent des portions plus petites ou laissent une partie de leur repas.

Deborah VanTrece, propriétaire du restaurant Twisted Soul Cookhouse & Pours à Atlanta, a déclaré avoir remarqué que les clients laissent de plus en plus la moitié de leur assiette. Lorsque le personnel demande la raison, certains clients l'attribuent aux « injections » qu'ils suivent pour perdre du poids.

Ces changements poussent les restaurants à revoir leurs menus. La demande pour des portions plus petites, des plats riches en protéines et des options moins caloriques est en hausse.

Par exemple, certains restaurants envisagent de proposer des portions de viande plus petites accompagnées de légumes ou de fruits de mer au lieu de grandes portions. Certaines grandes chaînes testent des menus adaptés aux utilisateurs de médicaments GLP-1.

Parallèlement, un nouveau défi se pose pour les restaurants : comment fixer les prix tout en réduisant les portions. Car même si la quantité de nourriture diminue, les coûts liés au loyer, aux salaires et aux autres charges restent inchangés.

Selon les experts, avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs de médicaments GLP-1, les restaurants devront s'adapter aux nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs.