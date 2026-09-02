Restaurant mystérieux en Inde : les clients dînent parmi les tombes

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Restaurant mystérieux en Inde : les clients dînent parmi les tombes

Un restaurant insolite à Ahmedabad, en Inde, attire l'attention par son atmosphère inhabituelle. Ici, les clients peuvent voir d'anciennes tombes tout en mangeant.

Situé dans le quartier de Lal Darwaza, Lucky Restaurant, également connu sous le nom de New Lucky Restaurant, dispose ses tables autour des tombes. Celles-ci sont séparées par de petites barrières métalliques.

La direction du restaurant nettoie les tombes quotidiennement et les décore de fleurs en signe de respect envers les défunts.

Les tombes n'ont pas été déplacées

L'histoire du restaurant remonte aux années 1950. À l'époque, un petit salon de thé avait été établi à côté du cimetière. Plus tard, l'entreprise s'est agrandie pour devenir un restaurant.

Cependant, les tombes n'ont pas été déplacées. Elles ont été laissées à leur emplacement d'origine et les tables ont été installées tout autour.

Malgré son aspect inhabituel, le restaurant fonctionne depuis des décennies. Curieusement, l'établissement n'a ni site web officiel ni réseaux sociaux. Il est principalement connu grâce aux recommandations des clients et à sa réputation locale.

Le restaurant propose une variété de plats. Néanmoins, le thé et les petits pains figurent parmi les produits les plus commandés.

L'endroit est également célèbre parmi les habitants comme un lieu qui « porte chance ». Certains clients s'y rendent avant des événements importants, des décisions commerciales ou des examens pour demander de la chance.

Un autre aspect unique du restaurant est son lien avec le célèbre peintre indien M.F. Husain . Selon les informations, l'artiste fréquentait régulièrement cet établissement.

L'une de ses peintures y est toujours conservée et exposée.

Ainsi, le Lucky Restaurant, avec ses décennies d'histoire, est devenu non seulement un lieu de restauration, mais aussi une partie intégrante de la culture locale d'Ahmedabad. Il continue de susciter l'intérêt des touristes et des habitants grâce à son atmosphère insolite, son histoire et ses traditions uniques.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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