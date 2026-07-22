Un célèbre chef risque la prison pour avoir ajouté des fourmis dans ses desserts

En Corée du Sud, Le propriétaire d'un célèbre restaurant étoilé au guide Michelin pourrait faire face à des poursuites pénales pour avoir décoré ses desserts avec des fourmis. Selon les médias locaux, le parquet a requis une peine d'un an de prison.

Une amende de 20 millions de wons coréens (environ 13 500 dollars) a également été requise contre le restaurant doublement étoilé.

Il s'avère que, Corée du Sud selon la législation, les fourmis ne figurent pas sur la liste des insectes autorisés à la consommation humaine. Les espèces autorisées comprennent notamment les sauterelles, les criquets et les grillons domestiques.

Le propriétaire a admis devant le tribunal que les fourmis étaient effectivement utilisées dans ses plats. Cependant, il a précisé qu'elles n'étaient utilisées que comme une petite décoration pour un dessert, un sorbet, au sein d'un menu de 15 plats. Les clients avaient également la possibilité de choisir d'autres garnitures.

Cette affaire a été révélée après que des experts du ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique ont examiné les avis des clients et les photos des plats publiés sur Internet. Les images montraient des desserts saupoudrés de fourmis.

Selon l'enquête, le restaurant a utilisé près de 49 000 fourmis importées des États-Unis et de Thaïlande pour préparer plusieurs plats sur une période de quatre ans.

Une autre découverte grave a été faite lors de l'inspection. Les autorités sanitaires ont indiqué que la teneur en métaux lourds des fourmis utilisées dans le restaurant était jusqu'à 55 fois supérieure à celle des insectes autorisés à la consommation.

En Corée du Sud, l'approbation des insectes comme denrées alimentaires repose sur des critères tels que la sécurité, la toxicité, la valeur nutritionnelle et le respect des normes sanitaires.

Pour sa défense, le propriétaire a déclaré que seulement 60 % des clients avaient choisi le dessert aux fourmis, les autres s'étant vu proposer des alternatives au vinaigre fermenté ou aux fleurs comestibles. Il a également cité l'exemple de certains restaurants en Australie, au Danemark et au Royaume-Uni où les fourmis sont utilisées comme ingrédient.

Le nom du restaurant et de son propriétaire n'ont pas été divulgués dans les documents judiciaires. Actuellement, la Corée du Sud compte 10 restaurants possédant deux étoiles Michelin, tous situés à Séoul.

Selon les critères du Guide Michelin, les étoiles sont attribuées en fonction de la qualité des produits, de la maîtrise des saveurs et des techniques de cuisson, de la personnalité du chef, de la créativité et de la régularité. Les établissements deux étoiles sont considérés comme des restaurants « méritant un détour » pour leur cuisine exceptionnelle.

Le verdict dans cette affaire est attendu pour le 2 septembre. Il convient de noter que les fourmis sont consommées dans certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Par exemple, en Thaïlande et au Cambodge, les fourmis tisserandes et leurs œufs sont utilisés en cuisine, tandis qu'en Colombie, les reines des fourmis sont considérées comme un mets précieux, comparable au caviar.