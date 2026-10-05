Des chameaux au Botox ? 20 animaux exclus d'un concours de beauté

Un événement inattendu s'est produit lors d'un concours de beauté de chameaux à Al-Musanna, à Oman. Vingt chameaux ont été exclus de la compétition après des examens vétérinaires, en raison de tentatives de modification artificielle de leur apparence physique.

Les experts ont découvert que certains chameaux avaient reçu des injections de Botox et de produits de comblement, et que du silicone avait été utilisé pour augmenter le volume de leurs bosses. L'utilisation d'hormones pour accentuer la musculature est également en cours d'investigation.

Dans les pays du Golfe, l'apparence est un critère majeur lors des concours de chameaux. Les juges examinent les lèvres, le nez, la tête, le cou, la bosse et la structure corporelle. La victoire peut rapporter d'importants gains financiers aux propriétaires.

Selon les vétérinaires, ces interventions cosmétiques peuvent provoquer des infections, des inflammations et des lésions tissulaires. Le Botox, en affectant les muscles faciaux, pourrait également gêner l'alimentation et l'hydratation de l'animal.

Les organisateurs ont annoncé un renforcement des contrôles vétérinaires pour garantir l'intégrité de la compétition.