La montre mécanique « la plus fine » au monde récompensée en Suisse

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La montre mécanique « la plus fine » au monde récompensée en Suisse

Le modèle ThinKing Mystery, créé par l'horloger indépendant russe Konstantin Chaykin, a reçu le prix « Audace » lors du prestigieux Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) en Suisse. C'est ce qu'a rapporté Kommersant.

Ce prix, décerné le 7 novembre 2026, récompense une approche inhabituelle et une audace créative dans l'horlogerie.

Le modèle ThinKing Mystery a une épaisseur de seulement 1,65 millimètre et pèse 12,1 grammes sans le bracelet. À ce titre, elle est considérée comme la montre mécanique la plus fine au monde.

Le mécanisme de la montre se compose de 284 pièces. L'heure n'est pas indiquée par des aiguilles traditionnelles, mais par des disques en saphir transparent. Une autre caractéristique unique du modèle est que son mécanisme est intégré au boîtier.

Selon le fabricant, seulement 12 exemplaires de cette montre seront produits dans le monde. Le prix est d'environ 400 000 francs suisses, hors taxes.

Il convient de noter que Konstantin Chaykin a déjà remporté le prix « Audace » au GPHG en 2018. À l'époque, son modèle Clown avait été récompensé.

Une personne tenant la montre fine de Konstantin Chaykin et son prix.
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Charos«ZAMIN.UZ» rédacteur
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