16 personnes souffrantes après des injections de Botox à Antalya

À Antalya, en Turquie, 16 personnes ayant reçu des injections de Botox à des fins esthétiques au cours des trois derniers mois ont été hospitalisées en raison d'une dégradation de leur état de santé.

Selon l'agence de presse DHA du 12 octobre 2026, les patients ont présenté des difficultés à avaler et à parler, des problèmes respiratoires et une faiblesse musculaire. Certains ont été placés sous assistance respiratoire et trois ont été traités en soins intensifs. Les patients présentant des symptômes légers ont reçu des soins ambulatoires.

La professeure Ebru Apadin Doğan, neurologue à l'hôpital de l'Université Akdeniz, a indiqué que tous les patients présentaient des symptômes d'intoxication après les procédures. L'experte a souligné que l'utilisation de produits de source inconnue ou la réalisation des actes par des personnes non qualifiées présente des risques.

L'un des patients a déclaré avoir eu une paupière tombante et des difficultés à avaler quelques jours après l'injection. Selon ses dires, l'acte n'a pas été pratiqué par un médecin, mais par la secrétaire de la clinique.

Une enquête est en cours pour déterminer où et par qui les injections ont été effectuées. Le cas des sept patients admis en neurologie au cours de la dernière semaine a été signalé aux autorités compétentes.

Les experts rappellent qu'il est impératif de réaliser les injections de Botox dans des établissements agréés, par des médecins qualifiés, et de vérifier l'origine et la qualité des produits.