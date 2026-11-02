Les droits de douane seront-ils annulés ? Un tournant décisif dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada

Un tournant décisif a été franchi dans la vive confrontation commerciale qui oppose depuis plusieurs mois les deux principaux partenaires économiques d'Amérique du Nord : les États-Unis et le Canada. Le président américain Donald Trump a officiellement déclaré que Washington et Ottawa sont « très proches » de signer un nouvel accord commercial global.

Selon l'agence Associated Press (AP), le chef de la Maison Blanche, arrivé à un meeting dans l'Iowa, a annoncé qu'il y avait eu des progrès significatifs dans les négociations bilatérales et qu'un concept d'accord mutuellement bénéfique avait été élaboré.

La déclaration de Trump : Intérêts des agriculteurs et projet Keystone XL

Donald Trump a souligné que les États-Unis perdaient des milliards de dollars dans leurs relations commerciales avec le Canada depuis de nombreuses années, affirmant que le futur accord changerait radicalement cette situation :

Avantages pour les agriculteurs américains : Dans le cadre de l'accord, il est prévu que les producteurs agricoles américains soient totalement exonérés des droits de douane payés sur les produits canadiens ;

Relance du pipeline Keystone XL : L'un des points importants des négociations comprend la reprise de la construction du pipeline transfrontalier controversé Keystone XL, qui transporte le pétrole canadien vers les États-Unis ;

Avantages mutuels : Selon le président, le document en préparation sera absolument bénéfique pour les agriculteurs américains, l'économie américaine, ainsi que pour le Canada. Les parties discutent actuellement des détails techniques finaux.

Signal constructif de Mark Carney : Les négociations se poursuivront dans les semaines à venir

Le Premier ministre canadien Mark Carney a également qualifié l'entretien téléphonique avec Trump de « constructif et productif » :

Souveraineté canadienne et dépenses des familles : Carney a noté que le futur accord visera à créer de nouveaux emplois dans les deux pays, à réduire les dépenses des familles et à protéger les intérêts nationaux, la culture et la souveraineté du Canada ;

Processus diplomatique : Les groupes de travail et les négociateurs des deux pays travailleront activement au cours des prochaines semaines pour préparer l'accord final.

Comment la guerre commerciale de 20 milliards de dollars a-t-elle commencé ?

La confrontation commerciale entre les États-Unis et le Canada s'était intensifiée au cours des mois d'été :

Le coup de Washington en juillet : En réponse aux restrictions imposées par le Canada sur les quotas d'automobiles, d'alcool et de produits laitiers, Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur près de 20 milliards de dollars de produits canadiens, entrés en vigueur le 22 août ;

La mesure de rétorsion d'Ottawa du 8 septembre : En réponse, le Canada a imposé des droits de douane allant jusqu'à 50 % sur 20 milliards de dollars de produits américains, incluant l'acier, l'aluminium, le lait, le matériel agricole et l'électronique grand public.

Si le nouvel accord entre Trump et Carney est officiellement signé, la guerre tarifaire mutuelle de 40 milliards de dollars en Amérique du Nord prendra fin, et les projets de transit et d'énergie seront relancés.