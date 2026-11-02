Les droits de douane seront-ils annulés ? Un tournant décisif dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada

·62·Monde
Les droits de douane seront-ils annulés ? Un tournant décisif dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada

Un tournant décisif a été franchi dans la vive confrontation commerciale qui oppose depuis plusieurs mois les deux principaux partenaires économiques d'Amérique du Nord : les États-Unis et le Canada. Le président américain Donald Trump a officiellement déclaré que Washington et Ottawa sont « très proches » de signer un nouvel accord commercial global.

Selon l'agence Associated Press (AP), le chef de la Maison Blanche, arrivé à un meeting dans l'Iowa, a annoncé qu'il y avait eu des progrès significatifs dans les négociations bilatérales et qu'un concept d'accord mutuellement bénéfique avait été élaboré.

La déclaration de Trump : Intérêts des agriculteurs et projet Keystone XL

Donald Trump a souligné que les États-Unis perdaient des milliards de dollars dans leurs relations commerciales avec le Canada depuis de nombreuses années, affirmant que le futur accord changerait radicalement cette situation :

  • Avantages pour les agriculteurs américains : Dans le cadre de l'accord, il est prévu que les producteurs agricoles américains soient totalement exonérés des droits de douane payés sur les produits canadiens ;

  • Relance du pipeline Keystone XL : L'un des points importants des négociations comprend la reprise de la construction du pipeline transfrontalier controversé Keystone XL, qui transporte le pétrole canadien vers les États-Unis ;

  • Avantages mutuels : Selon le président, le document en préparation sera absolument bénéfique pour les agriculteurs américains, l'économie américaine, ainsi que pour le Canada. Les parties discutent actuellement des détails techniques finaux.

Signal constructif de Mark Carney : Les négociations se poursuivront dans les semaines à venir

Le Premier ministre canadien Mark Carney a également qualifié l'entretien téléphonique avec Trump de « constructif et productif » :

  • Souveraineté canadienne et dépenses des familles : Carney a noté que le futur accord visera à créer de nouveaux emplois dans les deux pays, à réduire les dépenses des familles et à protéger les intérêts nationaux, la culture et la souveraineté du Canada ;

  • Processus diplomatique : Les groupes de travail et les négociateurs des deux pays travailleront activement au cours des prochaines semaines pour préparer l'accord final.

Comment la guerre commerciale de 20 milliards de dollars a-t-elle commencé ?

La confrontation commerciale entre les États-Unis et le Canada s'était intensifiée au cours des mois d'été :

  • Le coup de Washington en juillet : En réponse aux restrictions imposées par le Canada sur les quotas d'automobiles, d'alcool et de produits laitiers, Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur près de 20 milliards de dollars de produits canadiens, entrés en vigueur le 22 août ;

  • La mesure de rétorsion d'Ottawa du 8 septembre : En réponse, le Canada a imposé des droits de douane allant jusqu'à 50 % sur 20 milliards de dollars de produits américains, incluant l'acier, l'aluminium, le lait, le matériel agricole et l'électronique grand public.

Si le nouvel accord entre Trump et Carney est officiellement signé, la guerre tarifaire mutuelle de 40 milliards de dollars en Amérique du Nord prendra fin, et les projets de transit et d'énergie seront relancés.

Donald TrumpKeystone XLRelations commerciales États-Unis-CanadaMark CarneyÉconomie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Guerre commerciale à un nouveau stade : Trump limite les importations du Canada et impose des droits de douane de 50 %Guerre commerciale à un nouveau stade : Trump limite les importations du Canada et impose des droits de douane de 50 %9 septembre 11:48Trump impose de nouveaux droits de douane à 60 pays : qui est sur la liste ?Trump impose de nouveaux droits de douane à 60 pays : qui est sur la liste ?24 juillet 18:26La politique tarifaire de Trump coûte 200 milliards de dollars aux États-UnisLa politique tarifaire de Trump coûte 200 milliards de dollars aux États-Unis26 juillet 22:55Une découverte vieille d'un demi-siècle : comment un fût rare de 40 kg a-t-il survécu dans un glacier ?Une découverte vieille d'un demi-siècle : comment un fût rare de 40 kg a-t-il survécu dans un glacier ?Aujourd'hui 09:29Explosions dans le détroit d'Ormuz : Deux pétroliers heurtent des mines marinesExplosions dans le détroit d'Ormuz : Deux pétroliers heurtent des mines marinesAujourd'hui 09:20Trump lance un ultimatum sévère à l'Iran, Téhéran place son armée en état d'alerteTrump lance un ultimatum sévère à l'Iran, Téhéran place son armée en état d'alerteAujourd'hui 09:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques