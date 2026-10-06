Au Brésil, une immense banderole accrochée à une montgolfière se déchire (vidéo)

·5·Monde
Au Brésil, une immense banderole accrochée à une montgolfière se déchire (vidéo)

Au Brésil, une immense banderole attachée à une montgolfière s'est déchirée après s'être accrochée à des obstacles au sol lors du décollage. La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des internautes.

La vidéo montre l'immense banderole s'élevant lentement, suspendue à la montgolfière. Cependant, avant d'atteindre une altitude suffisante, elle s'est accrochée à des arbres ou d'autres obstacles, se fragmentant en plusieurs morceaux.

Certaines parties de la banderole ont volé dans les airs, se dispersant dans différentes directions. Les images ont créé un spectacle inhabituel pour les témoins observant la scène de loin.

Selon la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la structure de la banderole suspendue à la montgolfière a initialement rendu difficile la compréhension de la cause de l'incident. Certains utilisateurs ont même cru que la vidéo avait été générée par intelligence artificielle, bien que les images montrent clairement la banderole se déchirant sur des obstacles.

BrésilDéchirement de banderoleVidéo viraleIntelligence artificielleIncident aérien
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Charos
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