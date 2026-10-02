En Inde, des câbles électriques coupés pour laisser passer une statue (vidéo)

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre une statue imposante, lors d'une procession religieuse du festival de Ganesh en Inde, bloquée par des câbles électriques.

Sur la vidéo, on voit que la hauteur de la statue empêche son passage à cause des fils électriques. Un homme monte alors sur la statue et utilise un outil pour couper les câbles qui la retenaient. La procession aurait repris son cours après cette intervention.

Cependant, il n'y a pour l'instant aucune information précise sur le lieu exact de l'incident ni sur les éventuelles coupures de courant causées par cette action.

Pour rappel, le festival de Ganesh est célébré en Inde en l'honneur de Ganesh, le dieu de la sagesse et de la prospérité. Durant la fête, des statues sont transportées dans les rues, puis immergées dans des rivières, lacs ou bassins selon la tradition.