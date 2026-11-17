En Inde, un bébé dont l'apparence diffère radicalement de celle des autres membres de sa famille a attiré l'attention des internautes. La vidéo de l'enfant, qui se distingue par sa peau blanche et ses cheveux blonds, est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses discussions.

La vidéo diffusée montre une femme indienne en train de donner le bain à son fils. Les utilisateurs ayant visionné les images ont exprimé leur étonnement face à l'apparence inhabituelle du bébé. Sa peau très claire et ses cheveux clairs ont particulièrement retenu l'attention.

Parmi la population locale, diverses opinions ont émergé. Certains considèrent son apparence comme un phénomène extraordinaire, allant jusqu'à le qualifier de « dieu descendu sur Terre ».

Dans les commentaires sous la vidéo, les utilisateurs n'ont pas caché leur surprise. Cependant, aucune information fiable n'a encore été fournie sur les causes exactes de l'apparence de l'enfant.

Les experts soulignent que la couleur de la peau et des cheveux des bébés dépend de facteurs héréditaires, et que certaines caractéristiques génétiques peuvent ne pas être manifestes chez les autres membres de la famille. Par conséquent, il n'est pas correct de tirer des conclusions sur les origines ou la santé de l'enfant en se basant uniquement sur une vidéo.