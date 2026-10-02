«Si seulement j'avais des dents» : les mots d'une femme ont inspiré Sonnet Elers à créer une invention inhabituelle

La médecin sud-africaine Sonnet Elers, inspirée par les propos d'une femme, a créé un dispositif inhabituel destiné à se protéger contre la violence. Rape-aXe est un dispositif conçu pour les femmes, dont l'intérieur est doté de petits crochets destinés à retenir l'agresseur.

Elers raconte qu'à l'âge de 20 ans, alors qu'elle travaillait comme chercheuse médicale, elle a aidé une femme victime de viol. La victime lui a dit : « Si seulement j'avais des dents là-bas ». Cette phrase est restée gravée dans l'esprit d'Elers, qui a promis de créer un outil pour aider les femmes se retrouvant dans de telles situations à l'avenir.

Près de 40 ans plus tard, Elers a créé le dispositif Rape-aXe. Elle a déclaré avoir vendu sa maison et sa voiture pour développer l'appareil et lancer le projet.

Le dispositif est un moyen de protection spécial pour les femmes, inséré dans le corps comme un tampon. Les crochets à l'intérieur sont conçus pour s'accrocher aux parties génitales de l'agresseur lors d'une tentative de rapport sexuel forcé. Elers souligne que cela devrait arrêter l'agresseur en raison d'une douleur intense, donner à la victime le temps de s'enfuir et aider à l'identifier ultérieurement dans un établissement médical.

Elers a précisé que le dispositif ne blesse pas la peau. Selon sa description, une fois accroché, seul un professionnel de santé peut le retirer. Cela permettrait aux forces de l'ordre d'identifier et d'arrêter l'agresseur.

Cependant, Rape-aXe a suscité de vifs débats après sa création. Les critiques ont souligné que le dispositif pourrait rendre l'agresseur encore plus violent, mettre la victime en danger supplémentaire ou donner aux femmes un faux sentiment de sécurité. Certains l'ont qualifié d'approche « médiévale ».

En réponse aux critiques, Elers a déclaré : « Un comportement médiéval mérite une conséquence médiévale ».