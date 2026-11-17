La légende du football brésilien Ronaldinho a célébré à Dubaï l'une des anciennes traditions kazakhes, le « tusau-keser », pour un jeune garçon kazakh. Selon cette coutume, on coupe les liens attachés aux pieds d'un enfant qui commence tout juste à marcher. Cela symbolise le souhait qu'il fasse des pas audacieux et chanceux dans la vie.

L'histoire intéressante a commencé par un choix unique de l'enfant. Son père lui a montré les photos de personnalités célèbres comme Lionel Messi, Gennady Golovkin, Mike Tyson et Elon Musk, lui demandant de choisir. Sans hésiter, le petit garçon a désigné la photo du footballeur brésilien Ronaldinho.

Quelque temps plus tard, la famille a réussi à rencontrer Ronaldinho aux Émirats arabes unis. Ils ont demandé à la légende du football d'effectuer le rituel du « tusau-keser » pour leur fils. Ronaldinho a accepté la proposition et a coupé les liens des pieds de l'enfant.

Le père de l'enfant a exprimé sa gratitude au footballeur, espérant que son fils deviendra lui aussi une personne prospère et reconnue, tout comme Ronaldinho.