Des scientifiques ont reconstitué le visage d'un Homo sapiens ayant vécu il y a 315 000 ans

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Des scientifiques ont reconstitué le visage d'un Homo sapiens ayant vécu il y a 315 000 ans

Des scientifiques ont reconstitué numériquement le visage d'un Homo sapiens ayant vécu il y a environ 315 000 ans, découvert sur le site de Jebel Irhoud au Maroc.

Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Heritage en septembre 2026. Pour la reconstruction, les experts ont utilisé les restes de crâne, de mâchoire et de dents trouvés à Jebel Irhoud.

Les chercheurs ont combiné les fragments osseux conservés dans un modèle 3D et ont reconstitué la structure faciale sur la base d'un modèle anatomique humain moderne, en tenant compte des muscles, des tissus mous et des couches cutanées.

Dans le cadre de l'étude, deux versions du visage ont été réalisées. L'une est présentée en gris, sans cheveux ni barbe, pour mieux mettre en évidence les caractéristiques anatomiques. La seconde inclut des éléments artistiques tels que la couleur de la peau, les cheveux et la barbe.

Les experts soulignent que cette image ne doit pas être considérée comme le portrait exact de l'individu, car les restes fossiles ne fournissent pas suffisamment de preuves pour déterminer avec certitude la couleur de la peau, la pilosité ou certains traits externes.

Reconstruction numérique du visage de l'homme ancien sous différents angles.

Les restes découverts à Jebel Irhoud appartiennent aux plus anciens représentants connus de l'espèce Homo sapiens. Leur âge a été estimé à environ 315 000 ans lors d'études menées en 2017.

Cette nouvelle reconstruction permet aux scientifiques de mieux visualiser l'apparence physique des premiers représentants d'Homo sapiens.

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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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