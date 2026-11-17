L'incident a eu lieu le 29 novembre 2025 à Ashland. Lorsqu'un employé est arrivé le matin, il a découvert le raton laveur inconscient près des toilettes, au milieu des bouteilles brisées et des boissons renversées. L'animal est entré par une dalle du plafond et a fait tomber les étagères contenant de l'alcool. Il est possible qu'il ait goûté au rhum, au whisky, à la vodka et à d'autres boissons.

Un raton laveur qui s'est introduit dans un magasin d'alcools en Virginie, aux États-Unis, a cassé 14 bouteilles et s'est endormi près des toilettes, est devenu une star sur Internet. En moins d'un an, la vente de vêtements et de souvenirs à son effigie a permis de récolter plus de 290 000 dollars pour un refuge pour animaux.

Le raton laveur a été pris en charge par les services de protection des animaux. Après quelques heures de repos, il a repris ses esprits et il a été confirmé qu'il n'était pas blessé. L'animal a ensuite été relâché dans son habitat naturel, à environ 1,5 kilomètre du magasin.

Sa photo, endormi près des toilettes, est devenue virale sur les réseaux sociaux, rendant le raton laveur célèbre. Par la suite, le service de protection et de refuge pour animaux du comté de Hanover, en Virginie, en collaboration avec une entreprise de vêtements, a mis en vente des t-shirts, des sweats à capuche, des casquettes, des tasses et des autocollants portant l'inscription « Trashed Panda ».

En raison de la forte demande, des designs spéciaux pour l'été et Halloween ont également été créés. Selon le Washington Post du 12 novembre 2026, plus de 290 000 dollars ont été récoltés grâce à ces ventes en près d'un an. C'est bien plus que les dons annuels habituels du refuge, qui recevait moins de 20 000 dollars par an.

Une partie des fonds récoltés servira à acheter des caméras corporelles pour les agents de protection des animaux. Ces appareils aideront à enquêter sur les cas de cruauté envers les animaux et à enregistrer des preuves. Environ 140 000 dollars restants pourraient être utilisés pour créer un fonds d'urgence pour le traitement des animaux blessés.

Ainsi, le raton laveur, devenu célèbre après son « aventure » d'une nuit, a contribué de manière inattendue à aider des centaines d'animaux.