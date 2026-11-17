La cérémonie de remise des prix récompensant les meilleurs acteurs de la saison 2025/26 dans le football italien a eu lieu. L'entraîneur du club milanais Cristian Chivu a remporté la prestigieuse «Panchina d'Oro» (Banc d'Or) pour la 35e édition. Ce prix annuel est traditionnellement décerné par les entraîneurs italiens eux-mêmes au technicien ayant obtenu les meilleurs résultats la saison précédente.

Un exploit historique et un troisième entraîneur étranger

Le jeune technicien roumain Cristian Chivu est entré dans l'histoire en devenant le troisième entraîneur étranger à recevoir cette distinction. Avant lui, seuls les entraîneurs légendaires Raymond Goethals (saison 1990/91) et José Mourinho (saison 2009/10) avaient remporté ce prix en Italie.

Il est rapporté que sous la direction de Cristian Chivu, l'Inter a réalisé une saison exceptionnelle, remportant à la fois le Scudettoet la Coupe d'Italie . Cela a permis à l'entraîneur de se détacher nettement lors du processus de vote.

Résultats des votes des entraîneurs Club et classement Cristian Chivu (16 voix) Inter (1er) Cesc Fàbregas (12 voix) Como (2e) Gian Piero Gasperini (9 voix) Roma (3e)

Selon les informations du journaliste Daniele Mari, Chivu a recueilli 16 des 43 votes valides. La deuxième place est revenue à l'entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, avec 12 voix, tandis que la troisième place a été attribuée à l'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, avec 9 voix.

Les remerciements de l'entraîneur

En recevant le trophée, Cristian Chivu n'a pas caché son émotion et sa gratitude :

« Merci à tous pour ce prix. Recevoir cette récompense est très spécial pour moi, car elle est décernée sur la base des évaluations de mes collègues entraîneurs. Je remercie les joueurs, le staff technique et le club. Mais avant tout, je tiens à remercier ma famille qui a toujours été à mes côtés. Ils m'ont soutenu dans les moments de victoire, mais surtout dans les moments de défaite », a déclaré Chivu.

Selon vous, Cristian Chivu pourra-t-il maintenir cette régularité et ces résultats avec l'Inter la saison prochaine ? Laissez votre avis en commentaire !