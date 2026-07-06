Un mystère vieux de 5 000 ans : comment les pierres de Stonehenge sont-elles arrivées là ?

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Un mystère vieux de 5 000 ans : comment les pierres de Stonehenge sont-elles arrivées là ?

De la Université d'Exeter la chercheuse, le Dr Susan Greaney, a avancé une nouvelle théorie scientifique sur la manière dont les énormes pierres utilisées pour construire Stonehenge ont été transportées. C'est ce qu'a rapporté la publication The Independent .

L'étude English Heritage a été réalisée en collaboration avec l'organisation. Les scientifiques soulignent que Stonehenge, érigé il y a environ 5 000 ans, a été initialement construit avec des pierres bleues apportées du Pays de Galles. Quelques siècles plus tard, elles ont été remplacées par de lourdes pierres de sarsen.

L'ancien monument de Stonehenge se dresse dans une étendue brumeuse.

Il s'avère que chacune de ces pierres, pesant environ 25 tonnes , a été transportée depuis la région de Marlborough Downs, située à environ 24 kilomètres du monument. En analysant des photographies historiques prises en Indonésie il y a environ un siècle, les chercheurs ont conclu que les mégalithes pourraient avoir été transportés via des voies spéciales en bois, une sorte de rails.

Selon le Dr Susan Greaney, l'idée dominante était auparavant que les énormes pierres étaient déplacées à l'aide de traîneaux à roues. Cependant, de nouvelles preuves remettent en question cette théorie. Elle estime qu'il est fort probable que les bâtisseurs de Stonehenge aient utilisé ces rails en bois, notamment dans les zones marécageuses et difficiles.

Un énorme bloc de pierre attaché avec des cordes repose sur une plateforme faite de troncs d'arbres.

Les chercheurs estiment que les populations du Néolithique possédaient les compétences nécessaires en travail du bois pour construire de telles structures. La longueur de ces voies est estimée à environ 4,8 kilomètres .

Les experts soulignent également que de nombreux hommes et femmes ont participé au déplacement des pierres. Cette idée est confirmée par les traces d'un immense banquet découvertes dans la zone de Durrington Walls, où vivaient les bâtisseurs. Aujourd'hui, Stonehenge, géré par English Heritage , est l'un des monuments historiques les plus célèbres au monde, visité chaque année par plus d'un million de touristes .

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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