Dès le début de la rencontre, les hôtes ont pris le contrôle total du match. À la 41e minute, Schlotterbeck a ouvert le score, et en seconde période, les Allemands ont intensifié leur pression. Le talentueux milieu de terrain Florian Wirtz s'est offert un doublé (60e et 71e minutes). De plus, Schlotterbeck (65e) et Gruda (77e) ont également trompé le gardien néerlandais pour porter le score final à 5-0.

Ligue des nations de l'UEFA Les derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des nations offrent aux fans des émotions intenses et des résultats inattendus. Lors du match phare du groupe 2 de la Ligue A, l'équipe nationale d'Allemagne a accueilli son rival historique, les Pays-Bas. Les joueurs allemands n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, inscrivant 5 buts sans en encaisser un seul.

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Ainsi, l'équipe d'Allemagne atteint 11 points, termine à la première place du groupe et se qualifie pour les quarts de finale en tant que leader. Les Pays-Bas, avec 11 points, terminent à la 2e place et se qualifient également pour la phase de playoffs.

Match et résultats Buts et buteurs Allemagne — Pays-Bas 5-0 (Schlotterbeck 41e, Wirtz 60e, 71e, Schlotterbeck 65e, Gruda 77e) Grèce — Serbie 1-0 (Masouras 69e) Classement de l'Allemagne 11 points, 1ère place (Qualifié pour les quarts de finale) Classement des Pays-Bas 11 points, 2e place (Qualifié pour les playoffs)

La victoire de la Grèce et le malheur de la Serbie

Dans l'autre match du groupe, la Grèce a accueilli la Serbie. Dans une rencontre disputée, les Grecs se sont imposés sur le score minimal de 1-0 grâce à un but de Georgios Masouras à la 69e minute.

Cependant, cette victoire n'a pas suffi à la Grèce pour sortir du groupe. Malgré leurs 11 points, les Grecs terminent à la 3e place en raison de la différence de buts particulière et ne se qualifient pas pour les playoffs. La Serbie termine dernière du groupe avec 0 point.

Selon vous, la forme actuelle de l'équipe d'Allemagne leur permettra-t-elle de remporter le trophée de la Ligue des nations cette saison ? Donnez votre avis en commentaire !