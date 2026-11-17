L'ambiance autour de l'équipe nationale du Brésil devient tendue. La légende du football national, Romário le sélectionneur de l'équipe nationale Carlo Ancelotti après avoir exigé fermement sa démission, le technicien italien a officiellement réagi à ces déclarations acerbes. La réponse de l'entraîneur a provoqué une onde de choc dans le monde du football.

Qu'a dit Romário ?

Ce conflit a été déclenché par la défaite 2-3 lors du match amical contre le Japon la cause principale. Furieux du résultat, l'ancien attaquant Romário a publié un message cinglant sur ses réseaux sociaux :

« Dites à Ancelotti d'aller au diable ! On ne peut pas traiter l'équipe nationale comme ça. Nous avons assez souffert, nous n'avons pas le droit de risquer de perdre une autre Coupe du Monde ».

La réponse inattendue et calme d'Ancelotti

L'entraîneur expérimenté Carlo Ancelotti a répondu avec sang-froid à cette attaque de Romário, affirmant qu'il respectait son droit à la liberté d'expression, tout en évaluant ses propos à leur juste valeur. The Touchline selon les informations relayées par le compte, Ancelotti a déclaré :