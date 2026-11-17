Comment Carlo Ancelotti a-t-il répondu à Romário qui réclamait sa démission ?
L'ambiance autour de l'équipe nationale du Brésil devient tendue. La légende du football national, Romário le sélectionneur de l'équipe nationale Carlo Ancelotti après avoir exigé fermement sa démission, le technicien italien a officiellement réagi à ces déclarations acerbes. La réponse de l'entraîneur a provoqué une onde de choc dans le monde du football.
Qu'a dit Romário ?
Ce conflit a été déclenché par la défaite 2-3 lors du match amical contre le Japon la cause principale. Furieux du résultat, l'ancien attaquant Romário a publié un message cinglant sur ses réseaux sociaux :
« Dites à Ancelotti d'aller au diable ! On ne peut pas traiter l'équipe nationale comme ça. Nous avons assez souffert, nous n'avons pas le droit de risquer de perdre une autre Coupe du Monde ».
La réponse inattendue et calme d'Ancelotti
L'entraîneur expérimenté Carlo Ancelotti a répondu avec sang-froid à cette attaque de Romário, affirmant qu'il respectait son droit à la liberté d'expression, tout en évaluant ses propos à leur juste valeur. The Touchline selon les informations relayées par le compte, Ancelotti a déclaré :
« Dans un pays démocratique, il y a la liberté d'expression, chacun peut donner son avis. Il a le droit de mentir, de dire la vérité ou d'écrire des choses totalement stupides. Pour être honnête, Romário parle beaucoup. Trop. C'est son droit ».
Protagonistes du conflit
Situation et réaction
Romário (Légende du Brésil)
A exigé la démission immédiate d'Ancelotti après la défaite contre le Japon
Carlo Ancelotti (Entraîneur principal)
A souligné l'existence de la liberté d'expression et le droit de chacun à exprimer son opinion
Cause principale
Défaite surprise en match amical contre le Japon (2-3)
L'équipe nationale du Brésil fait face à des compétitions importantes. Ces tensions entre le staff technique et le public montrent que la pression sur les « quintuple champions » est à son comble.
Selon vous, Carlo Ancelotti pourra-t-il mener le Brésil au succès lors des prochaines échéances ou Romário a-t-il raison ? Donnez votre avis en commentaires !
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