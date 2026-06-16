Une découverte vieille de 400 000 ans révèle un secret sur l'histoire humaine

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Une découverte vieille de 400 000 ans révèle un secret sur l'histoire humaine

Des scientifiques, en étudiant les dents de Homo erectus considéré comme un ancêtre humain ancien, ont déterminé qu'ils auraient pu s'être mélangés à d'autres espèces humaines anciennes. Les résultats de cette étude ont été publiés par Associated Press .

Selon les données, des traces génétiques ont été identifiées dans les dents de cinq hommes et d'une femme appartenant à l'Homo erectus, découverts en Chine et ayant vécu il y a environ 400 000 ans.

Les scientifiques ont également trouvé une mutation génétique inédite. Selon les chercheurs, il pourrait s'agir d'un trait unique propre au groupe d'Homo erectus ayant vécu en Asie de l'Est.

Une autre mutation a été identifiée chez les humains de Denisova disparus ainsi que chez une très petite partie des humains modernes. Cela indique que les espèces humaines anciennes ont pu échanger des gènes.

Les chercheurs soulignent que l'Homo erectus a pu transmettre certains gènes aux Denisovans. Par la suite, ces gènes auraient pu être transmis aux ancêtres des humains modernes et être préservés jusqu'à aujourd'hui.

Les experts soulignent la nécessité de trouver davantage d'échantillons d'ADN et de restes osseux pour comprendre pleinement l'histoire de l'évolution humaine.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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