Un drone abattu dans la région de Moscou à l'aide d'un « Igla » (vidéo)

Une vidéo montrant des militaires de la défense aérienne russe abattre un drone s'approchant d'une infrastructure pétrolière dans la région de Moscou à l'aide d'un système de missiles antiaériens 9K38 « Igla » a été diffusée.

Les images montrent un militaire ciblant un drone volant à basse altitude avec un système de missiles portatif et tirant un missile. Les sources russes affirment que le drone appartenait à l'Ukraine et s'approchait d'une installation pétrolière. Cependant, certains détails de ces informations n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes.

Le 5 octobre, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé que la défense aérienne russe avait détruit 9 drones se dirigeant vers Moscou. Il a précisé que les services d'urgence sont intervenus sur les lieux où les débris des drones sont tombés.

Le même jour, Sobianine a déclaré que près de 10 000 drones avaient volé vers la région de Moscou entre le 1er septembre et le 5 octobre. Il a souligné que la plupart d'entre eux ont été neutralisés dans des zones éloignées de Moscou, et 862 ont été détruits à l'approche de la capitale.