Moscou à nouveau visée par une attaque massive de drones

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Moscou à nouveau visée par une attaque massive de drones

Dans la nuit du 18 juin, Moscou et la région de Moscou ont subi une nouvelle attaque massive d'appareils sans pilote. C'est ce qu'a rapporté « Incidentia ».

La partie russe a déclaré que les systèmes de défense aérienne ont abattu plus de 30 drones dirigés vers la capitale.

Il a été noté que la frappe principale a été portée le 16 juin contre une raffinerie de pétrole à Moscou. Des drones de type FP-1, « Lyutiy » et d'autres modèles ont été utilisés lors de l'opération menée par les services spéciaux ukrainiens.

Selon les informations, les drones ont ciblé l'unité de raffinage primaire. Comme le complexe endommagé assurait près de 53 % de la capacité de l'usine, son activité a été temporairement interrompue.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a confirmé l'attaque, précisant que l'un des drones avait endommagé un objet sur le site de l'usine. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune victime.

Lors de la nouvelle attaque du 18 juin, des débris de l'un des drones abattus sont tombés sur le centre commercial « Sadovod » à Moscou, causant des dommages légers au bâtiment. Actuellement, aucune information n'a été rapportée concernant une nouvelle frappe directe sur la raffinerie du district de Kapotnya.

MoscouSergueï SobianineLyutiySadovodKapotnia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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