Jeff Bezos a ouvert une crèche gratuite pour enfants dans une résidence pour personnes âgées

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Jeff Bezos a ouvert une crèche gratuite pour enfants dans une résidence pour personnes âgées

Le réseau Bezos Academy, fondé par Jeff Bezos, créateur d'Amazon, a inauguré un centre préscolaire au concept original en Arizona, aux États-Unis. La Bezos Academy Glendale – Sahuaro Glenn est située au sein du Glencroft Center for Modern Aging, un complexe résidentiel pour seniors à Glendale.

L'établissement accueille des enfants âgés de 3 à 5 ans et repose sur la pédagogie Montessori. Le centre peut recevoir jusqu'à 100 enfants. L'éducation et les services essentiels sont offerts gratuitement aux familles.

L'implantation de la crèche au sein d'une résidence pour seniors n'est pas fortuite. Les résidents âgés peuvent participer à diverses activités et projets avec les enfants, favorisant ainsi un dialogue régulier et un échange d'expériences entre les générations.

L'éducation gratuite n'est pas limitée aux familles à très faibles revenus. Pour l'année scolaire 2026-2027, les familles de quatre personnes ayant un revenu annuel allant jusqu'à 132 000 dollars peuvent déposer une candidature. Cela ne garantit toutefois pas une admission automatique ; un tirage au sort est organisé entre les candidats, et une liste d'attente est établie en cas de manque de places.

Ce n'est pas la première crèche gratuite de la Bezos Academy. Ce réseau à but non lucratif fondé par Bezos a déjà ouvert des centres d'éducation préscolaire gratuits dans plusieurs États américains.

Bezos AcademyJeff BezosPédagogie MontessoriGlendaleÉducation
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