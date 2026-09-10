Nuit enflammée dans l'octogone : La carte complète et le combat principal de l'UFC Noche dévoilés

Les fans mondiaux d'arts martiaux mixtes (MMA) attendent une nouvelle soirée de combats inoubliable et intense. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, la ville de Glendale, en Arizona (États-Unis), accueillera le traditionnel et prestigieux événement dédié au Jour de l'Indépendance du Mexique, Noche UFC Ce grand festival sportif comprend le retour d'anciens champions de l'UFC, des affrontements entre géants des poids lourds et les combats de vétérans de l'octogone. Cependant, à l'approche de l'événement, une blessure inattendue a entraîné un changement majeur dans le combat principal et une refonte de la carte. Alors, qui affrontera Jean Silva dans le combat vedette, contre qui les anciens champions Brandon Moreno et Alexa Grasso monteront-ils dans l'octogone, et qui sera l'adversaire du « Roi du Kung-Fu » Muslim Salikhov ? À la fin de cet article, nous vous présenterons l'intrigue principale, tous les combats officiels, les prétendants au classement et les détails complets de la carte de combat de l'UFC Noche.

Changement inattendu dans le combat principal et nouvel adversaire

Les plans ont changé avant le combat phare du tournoi :

La blessure de Yair Rodriguez : Selon l'accord initial, le combat principal devait opposer la star brésilienne des poids plumes Jean Silva (6e au classement) au champion intérimaire de l'UFC Yair Rodriguez ; cependant, Rodriguez a été contraint de se retirer en raison d'une blessure inattendue ;

Une grande opportunité pour Jose Delgado : Les organisateurs ont rapidement trouvé un nouvel adversaire pour Silva : le dangereux 15e de la division, l'Américain Jose Delgado, sera désormais son opposant dans le combat vedette de la soirée ;

Ambitions de classement : Pour Silva, 6e, ce combat est une chance d'atteindre le top 5, tandis que pour Delgado, c'est une opportunité en or de réaliser le plus grand bond de sa carrière.

« L'UFC Noche, c'est toujours une lutte acharnée, une fierté nationale et une montée d'adrénaline. Malgré les changements dans la composition, les fans peuvent s'attendre à des KO spectaculaires », soulignent les analystes de MMA.

Le retour des anciens champions et le choc des géants

La carte principale de la soirée comprend des combats sans merci entre des stars mondialement connues :

Le test de Brandon Moreno : Le combattant favori des fans et ancien champion poids mouche de l'UFC, Brandon Moreno (n°8), affrontera Joseph Morales pour tenter de redevenir un prétendant au titre ;

Le duel difficile d'Alexa Grasso : L'ancienne reine de la division féminine, la Mexicaine Alexa Grasso (n°3), se mesurera à la puissante Française Manon Fiorot (n°2) dans un combat décisif sur la route du titre ;

Choc des poids lourds : L'ancien prétendant au titre intérimaire des poids lourds Curtis Blaydes (n°6) affrontera le puissant puncheur Waldo Cortes-Acosta (n°5) dans un duel de principe ;

La légende des préliminaires : Le maître des poids welters bien connu des fans, le vétéran russe Muslim Salikhov, combattra contre le puncheur chilien Ignacio Bahamondes.

Carte de combat officielle complète de l'UFC Noche

Tous les combats du spectacle à Glendale ont été confirmés dans l'ordre suivant :

Carte principale (Main Card) :

Poids plumes : Jean Silva (n°6) – Jose Delgado (n°15)

Poids mouches : Brandon Moreno (n°8) – Joseph Morales

Poids plumes : Tommy McMillan – Marwan Rahiki

Poids mouches féminins : Manon Fiorot (n°2) – Alexa Grasso (n°3)

Poids lourds : Waldo Cortes-Acosta (n°5) – Curtis Blaydes (n°6)

Poids mouches : David Martinez (n°8) – Dan Ige

Carte préliminaire (Preliminary Card) :

Poids mouches : Tim Elliott (n°12) – Edgar Chairez (n°15)

Poids welters : Ignacio Bahamondes – Muslim Salikhov

Poids moyens : Yousri Belgaroui – Jorden Santos

Poids légers : Drakkar Klose – Thomas Ghent

Poids légers : Rafa Garcia – Jun Zhu

Poids plumes : Sean King – Jesse Rosas

Poids mouches féminins : JJ Aldrich (n°15) – Regina Tarin

L'intrigue sensationnelle qui attend les fans

La question la plus importante qui intéresse la plupart des fans de combat est de savoir comment Jean Silva se comportera dans une situation complexe avec un changement d'adversaire soudain, et si les anciens champions Brandon Moreno et Alexa Grasso pourront retrouver leurs ambitions de titre. La conclusion la plus importante est que, la carte de l'UFC Noche est absolument sans concession : pour Jose Delgado, 15e, c'est le plus grand tremplin de sa carrière, tandis qu'en cas de victoire, Jean Silva deviendra un prétendant direct au top 3 de la division. Parallèlement, le combat entre Alexa Grasso et Manon Fiorot déterminera la numéro un pour le prochain combat de titre chez les poids mouches féminins, doublant ainsi l'importance du tournoi.

Selon vous, Jean Silva pourra-t-il vaincre son adversaire inattendu Jose Delgado avant la limite, ou assisterons-nous à une grande sensation ? Brandon Moreno et Muslim Salikhov pourront-ils cette fois ravir leurs fans avec une victoire éclatante ? Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez les détails de cette soirée de combat intense dans le monde du MMA avec vos proches et les fans de sport !