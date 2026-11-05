En Inde, des services payants proposent des compagnons de discussion pour les personnes âgées

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En Inde, des services payants proposent des compagnons de discussion pour les personnes âgées

En Inde, des services de compagnie payants pour les personnes âgées vivant seules commencent à se développer. Désormais, les seniors peuvent engager un compagnon dédié pour discuter, prendre le thé, se promener ou aller au cinéma.

Selon le journal The Economic Times, le nombre de personnes âgées isolées augmente dans le pays en raison de la réduction de la taille des familles et de l'éloignement des jeunes par rapport à leurs parents. Parallèlement, les services sociaux destinés à les soutenir ne sont pas encore suffisamment développés.

Par exemple, à Mumbai, une personne âgée vivant seule peut payer entre 2 500 et 4 000 roupies (environ 26 à 42 dollars) pour une heure de compagnie. En échange, le compagnon discute avec elle, écoute ses histoires, partage un thé ou l'accompagne lors de sorties.

Divers projets proposant ces services émergent dans le pays. Notamment, le service Care Friend de l'entreprise ElderAid Wellness accompagne les seniors dans leurs conversations, promenades, séances de cinéma et loisirs. D'autres projets organisent des rencontres, des ateliers et des événements collectifs pour les personnes âgées.

Cependant, les experts soulignent qu'il n'est pas facile de transformer ce secteur en une entreprise durable. La raison est que de nombreuses personnes âgées hésitent à payer un inconnu pour rompre leur solitude. Certaines familles préfèrent allouer leurs ressources aux soins médicaux plutôt qu'au soutien émotionnel.

Selon les prévisions de l'ONU, d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde doublera pour atteindre 2,1 milliards. Selon l'UNFPA, le nombre de seniors en Inde pourrait atteindre 347 millions au cours de la même période.

Cela montre qu'à l'avenir, le besoin des personnes âgées en soutien non seulement médical, mais aussi social et psychologique, ne fera qu'augmenter.

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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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