Un événement historique a eu lieu en Californie, l'État le plus peuplé et le plus puissant économiquement des États-Unis. Le gouverneur de l'État, le démocrate Gavin Newsom, a signé une loi faisant de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha des jours fériés officiels à l'échelle de l'État.

The New York Post Selon les informations rapportées par le journal, avec l'entrée en vigueur de cette décision, les musulmans ont désormais le droit de prendre des congés officiels et de s'absenter des écoles et des universités durant ces fêtes sacrées.

La grande politique derrière une décision historique : la lutte pour les voix des électeurs

Les politologues internationaux, notamment l'analyste Malek Dudakov, notent que cette mesure n'a pas été prise par hasard ; il s'agit d'une manœuvre politique sérieuse visant à gagner la bienveillance de la diaspora musulmane avant les élections cruciales à venir :

Les leçons de 2024 : Lors de ces élections, le Parti démocrate avait perdu une part importante des immigrants venus de pays musulmans. À l'époque, près de 40 % des électeurs avaient voté pour Donald Trump, qui promettait un rétablissement rapide de la paix au Moyen-Orient ;

Désillusion et changement d'humeur : Cependant, la situation à Gaza et dans la région s'étant aggravée au lieu de s'apaiser, on observe aujourd'hui qu'environ 90 % des musulmans américains sont mécontents de la politique de Trump ;

États pivots : Bien que la part des musulmans à l'échelle nationale ne soit pas aussi élevée que dans les pays européens, dans des États pivots (swing states) comme le Michigan, leurs voix peuvent radicalement changer l'issue des élections présidentielles ou législatives. (Par exemple, la ville de Dearborn dans le Michigan est devenue la première grande localité des États-Unis où les musulmans sont majoritaires).

Colère des Républicains et conflit culturel

Cette initiative de Newsom a été accueillie avec une vive opposition par ses rivaux politiques, le Parti républicain :

Accusations d'« islamisation » : Les politiciens conservateurs accusent ouvertement les démocrates de tenter d'« islamiser » artificiellement l'Amérique dans l'espoir d'obtenir des dividendes politiques ;

Fragmentation de la coalition : Selon les experts, la coalition composée de personnes de diverses nationalités et religions qui s'était formée autour de Trump s'est en réalité fragmentée. Actuellement, les deux tiers de la population juive des États-Unis s'opposent également à un conflit militaire direct avec l'Iran.

Des luttes culturelles aux conflits religieux

Les démocrates cherchent actuellement à se présenter comme la seule force capable de réduire les tensions, attirant l'électorat avec des déclarations allant jusqu'à limiter les livraisons d'armes à Israël et imposer des sanctions.

Cependant, les experts soulignent qu'en raison de ces jeux politiques, la politique intérieure des États-Unis est entraînée non seulement dans des débats idéologiques et culturels, mais aussi dans des discussions religieuses complexes et de nouveaux conflits de plus en plus profonds. Néanmoins, en Californiecette décision restera un précédent historique pour des millions de musulmans vivant aux États-Unis, leur permettant de défendre leurs droits à l'échelle de l'État.