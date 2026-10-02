Le Kirghizistan lance son premier satellite national dans l'espace : Sadyr Japarov a suivi l'événement en personne

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Le Kirghizistan lance son premier satellite national dans l'espace : Sadyr Japarov a suivi l'événement en personne

Asie centrale Les avancées de la région vers la conquête spatiale viennent de franchir une étape historique majeure ! La République kirghize a lancé avec succès son premier satellite national dans l'espace, rejoignant officiellement le rang des nations spatiales. Afin de témoigner de cet événement historique et d'apporter son soutien, le président kirghiz Sadyr Japarov s'est rendu personnellement aux États-Unis pour assister directement au lancement. Alors, quelle fusée a permis de mettre en orbite le premier satellite kirghiz et quelles missions stratégiques remplira-t-il pour le pays ?

La fusée d'Elon Musk et Californiele lancement en

Cette mission historique a été réalisée en collaboration avec la plus grande entreprise spatiale privée au monde, fondée par Elon Musk :

  • Choix du site de lancement : Le satellite a été propulsé vers l'espace depuis la célèbre base de la force spatiale de Vandenberg, située en Californie, aux États-Unis ;

  • La puissance du Falcon 9 : La mission de mettre en orbite le premier appareil spatial kirghiz a été confiée au lanceur lourd fiable et réutilisable « Falcon 9 » de la société SpaceX ;

  • Présence présidentielle : Le dirigeant kirghiz Sadyr Japarov a suivi ces moments historiques depuis le centre de lancement aux États-Unis ;

  • Mise en orbite : La fusée a décollé avec succès à l'heure prévue et a placé l'appareil en orbite spatiale en toute sécurité.

Une porte vers l'espace s'ouvre pour le Kirghizistan

« Le lancement du premier appareil national kirghiz dans l'espace n'est pas seulement une réussite majeure pour la science et la technologie du pays, mais marque également le début d'une nouvelle ère pour la sécurité régionale, les communications et l'observation de la Terre par télédétection. »

Cette avancée historique garantira au pays l'accès à ses propres sources de données indépendantes pour l'agriculture, l'écologie et la surveillance des catastrophes naturelles.

Vol du premier satellite kirghiz (Tableau)

Critère / Indicateur

Faits et données officiels

Statut de l'appareil

Premier satellite national de l'histoire du Kirghizistan

Lanceur

Falcon 9 (Société SpaceX d'Elon Musk)

Site de lancement

Base de la force spatiale de Vandenberg (Californie, États-Unis)

Invité de marque

Le président kirghiz Sadyr Japarov a assisté personnellement au lancement

Objectif principal

Développement de la science nationale et mise en place d'un système de surveillance spatiale

Selon vous, quel impact ces avancées spatiales des pays d'Asie centrale auront-elles sur le développement de la région ? Comment évaluez-vous l'acquisition par le Kirghizistan de son propre satellite ?

Laissez vos félicitations et commentaires ci-dessous et partagez cet immense succès historique du peuple frère avec vos amis via Telegram !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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