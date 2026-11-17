Première perte de l'ère Mauricio Pochettino : Lisandro Martínez veut rejoindre la Liga
Manchester Uniteds'apprête à vivre des changements majeurs au sein de son effectif. TEAMtalk selon les informations relayées par le média, le défenseur argentin expérimenté Lisandro Martínez est considéré comme le candidat principal au départ du club en janvier. Malgré la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, Lisandro ne voit pas son avenir à Old Trafford.
Un intérêt sérieux des clubs de Liga
Bien que son contrat expire à la fin de la saison, le joueur de 28 ans de l'équipe nationale d'Argentine souhaite rejoindre la Liga dès le mercato hivernal. Actuellement, deux géants espagnols s'intéressent activement à ses services : le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid manifestent un intérêt concret.
L'option FC Barcelone : Les Catalans ne comptent plus sur le retour de Ronald Araújo, actuellement prêté à Liverpool, et sont prêts à se séparer de Jules Koundé via une vente. Pour les Blaugranas, Martínez apparaît comme une option plus réaliste et abordable que le défenseur de l'Inter, Alessandro Bastoni.
L'option Atlético de Madrid : Le club madrilène est une destination attrayante pour Martínez, offrant la possibilité de travailler avec son compatriote, l'entraîneur Diego Simeone, ainsi que la perspective d'évoluer aux côtés de son ami proche, Cristian Romero.
Clubs prétendants
Perspectives de transfert et raisons
FC Barcelone
Vente potentielle de Koundé et besoin de renforcer la ligne défensive
Atlético de Madrid
Facteurs Diego Simeone et Cristian Romero
Manchester United
Accord de Pochettino pour une vente afin d'élargir le budget des transferts
La position de Manchester United et les plans de Pochettino
Il est rapporté que la direction de United ne compte pas faire obstacle au départ de Lisandro Martínez. Le club est prêt à utiliser les fonds générés par sa vente pour aider Mauricio Pochettino à renforcer l'équipe lors du mercato hivernal.
Selon vous, dans quel club espagnol Lisandro Martínez devrait-il poursuivre sa carrière : le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid ? Laissez votre avis en commentaires !
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