Manchester Uniteds'apprête à vivre des changements majeurs au sein de son effectif. TEAMtalk selon les informations relayées par le média, le défenseur argentin expérimenté Lisandro Martínez est considéré comme le candidat principal au départ du club en janvier. Malgré la nomination de son compatriote Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, Lisandro ne voit pas son avenir à Old Trafford.

Un intérêt sérieux des clubs de Liga

Bien que son contrat expire à la fin de la saison, le joueur de 28 ans de l'équipe nationale d'Argentine souhaite rejoindre la Liga dès le mercato hivernal. Actuellement, deux géants espagnols s'intéressent activement à ses services : le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid manifestent un intérêt concret.