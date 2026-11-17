Un conflit intense a éclaté lors d'un talk-show politique diffusé sur la télévision publique arménienne. Selon « RIA Novosti », pendant l'émission, le journaliste d'opposition Boris Murazi et un fervent partisan du Premier ministre Nikol Pashinyan, Arutyun Mkrtchyan en sont venus aux mains.

Détails de la dispute verbale et de la bagarre en direct

La vive altercation verbale entre les participants s'est rapidement transformée en affrontement physique. Bien que l'incident ait été bref en studio, il a suscité un grand émoi. La direction de la chaîne n'a diffusé les images qu'un jour après l'incident, une fois que les parties ont exprimé leurs positions.

Participants au conflit Position et statut Boris Murazi Journaliste d'opposition Arutyun Mkrtchyan Partisan du Premier ministre Nikol Pashinyan et politologue Lieu de l'incident Studio du talk-show politique de la télévision publique arménienne Détails de la situation Transformation d'un débat verbal en bagarre et diffusion des images par la chaîne

Déclarations controversées de Mkrtchyan et affaire des proches du Catholicos

Arutyun Mkrtchyan, qui se présente comme politologue, était déjà connu pour ses déclarations polémiques, notamment des propos insultants envers le clergé.

Rappelons qu'auparavant, sur la base de ses témoignages, le frère et le neveu du Catholicos de tous les Arméniens, Garéguine II, avaient été arrêtés. Mkrtchyan les accusait d'avoir entravé la campagne électorale à Vagharshapat. Le frère du Catholicos, Gevorg Nersisyan, a été condamné à trois ans de prison avec sursis.

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