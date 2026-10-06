L'insecte le plus lourd du monde sauvé de l'extinction

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L'insecte le plus lourd du monde sauvé de l'extinction

En Nouvelle-Zélande, un programme spécial visant à sauver les wētāpunga, des insectes dont le poids équivaut à celui d'une souris, et à les réintroduire dans leur habitat naturel a porté ses fruits. Les experts des zoos ont créé les conditions nécessaires pour ces insectes rares, les ont nourris avec un régime spécial et ont réussi à préserver leur lignée.

Un programme de reproduction spécial mené en Nouvelle-Zélande a grandement contribué à restaurer la population de wētāpunga, considéré comme l'insecte le plus lourd du monde. C'est ce qu'a rapporté The Guardian .

La femelle wētāpunga, nommée officiellement Deinacrida heteracantha, se distingue de nombreux autres insectes par son apparence et sa taille. Son poids peut être presque égal à celui d'une souris. La longueur de son corps atteint 10 centimètres et l'envergure de ses pattes peut aller jusqu'à 20 centimètres.

En général, les femelles wētāpunga sont plus grandes que les mâles. Pendant la période de gestation, leur poids peut même atteindre 70 grammes. À cet égard, cet insecte attire l'attention en tant que l'un des insectes les plus grands et les plus lourds au monde.

À l'heure actuelle, ces insectes sont officiellement considérés comme une espèce disparue à l'état sauvage en Nouvelle-Zélande. Dans les régions de l'île du Nord, leur nombre a particulièrement diminué.

Selon les experts, en raison de la prolifération des prédateurs et de la perturbation de l'écosystème naturel, les wētāpunga étaient menacés d'extinction totale au début des années 1990.

Soins spéciaux et réintroduction dans la nature

Un grand insecte Weta posé sur une main humaine en train de manger une carotte.

Afin de sauver cette espèce d'insecte rare, deux zoos en Nouvelle-Zélande ont mis au point un système d'élevage en conditions contrôlées.

Les experts ont créé des enclos séparés pour les insectes, tentant de recréer des conditions aussi proches que possible de leur vie naturelle. En plus des feuilles fraîches et tombées, les wētāpunga ont été nourris avec un régime spécial à trois composants incluant des protéines de poisson.

Grâce à des soins particuliers et à une reproduction sous contrôle, le nombre de wētāpunga a considérablement augmenté. Par la suite, les travaux de réintroduction dans leur milieu naturel ont commencé.

Au total, 11 000 wētāpunga ont été relâchés sur des îles exemptes de prédateurs. Cela a permis à ces insectes rares de vivre, de se reproduire et d'assurer une nouvelle génération dans un environnement sûr.

Ainsi, les experts ont réussi à préserver la population de l'espèce sur plusieurs générations. Le retour des wētāpunga dans la nature est devenu l'une des étapes importantes de la protection des espèces rares menacées d'extinction en Nouvelle-Zélande.

WētāpungaNouvelle-ZélandeDeinacrida heteracanthaÉcologieConservation
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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