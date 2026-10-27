Une adolescente de 16 ans ressemble à une grand-mère à cause d'une maladie rare

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Une adolescente de 16 ans ressemble à une grand-mère à cause d'une maladie rare

Raizel Calago, une Philippine de 16 ans, ressemble à une personne beaucoup plus âgée en raison d'une maladie rare. Elle est suspectée de souffrir de progéria, une maladie qui se manifeste par un vieillissement cutané et un ralentissement de la croissance. Bien qu'elle soit encore adolescente, beaucoup la prennent pour une femme âgée, voire pour sa propre grand-mère.

Il est rapporté qu'en seulement deux ans, la vie de Raizel a radicalement changé. Auparavant, c'était une jeune fille qui participait à des concours de beauté et attirait l'attention par son apparence. Cependant, quelques jours après l'apparition d'éruptions cutanées sur son corps, des rides ont commencé à se former sur sa peau.

Des taches rouges, irritantes et douloureuses sont apparues sur le corps de la jeune fille. Lors d'un examen médical, on a d'abord pensé à des piqûres d'insectes. Elle a reçu des médicaments, mais le traitement n'a pas donné les résultats escomptés. Peu après, Raizel a commencé à remarquer d'autres changements physiques. Aujourd'hui, il est difficile de deviner qu'elle n'a que 16 ans.

Sa mère, Joela, âgée de 36 ans, est dévastée par l'état de sa fille et par le regard des autres.

« Cela me fait mal quand les gens disent que ma fille a l'air plus âgée que moi. Parfois, j'imagine son vieillissement prématuré et je pense à la beauté qu'elle aurait pu avoir à l'avenir », confie-t-elle.

Selon sa mère, Raizel était magnifique depuis sa naissance. Mais à cause de la maladie, son visage et son apparence ont changé, s'éloignant considérablement de ce qu'elle était auparavant.

Depuis ces changements, la jeune fille a honte de passer du temps avec ses amis comme avant. Elle évite également de sortir sans couvrir une grande partie de son visage avec un masque. Raizel souhaite retrouver sa vie d'il y a quelques années et pouvoir revoir ses amis sans gêne.

« Les gens me demandent pourquoi mon apparence a vieilli. Je ne leur réponds pas, car je ne sais pas moi-même ce qui est arrivé. Je prie chaque jour pour guérir et retrouver ma peau et mon apparence d'autrefois. Ainsi, je pourrais à nouveau passer du temps avec mes amis. Aujourd'hui, j'ai honte de mon apparence », a déclaré Raizel lors d'une interview sur la chaîne GMA Network.

Récemment, Raizel Calago a participé à l'émission populaire « Kapuso Mo, Jessica Soho ». Les producteurs de l'émission l'ont emmenée consulter l'endocrinologue, le Dr James Young. Le diagnostic initial du spécialiste est la progéria.

La progéria est une maladie très rare qui peut entraîner l'apparition de rides, un vieillissement précoce et un ralentissement de la croissance. Cette pathologie augmente également le risque de problèmes cardiovasculaires tels que les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux.

Malheureusement, les changements physiques causés par la progéria sont irréversibles. Par conséquent, les médecins se concentrent principalement sur la prévention des complications cardiovasculaires, ainsi que sur le traitement de l'ostéoporose et des problèmes articulaires associés à la maladie.

La famille de Raizel n'a pas les moyens de couvrir les frais des traitements médicaux nécessaires. C'est pourquoi ses proches font appel à la générosité des gens pour aider la jeune fille et financer ses soins.

Raizel CalagoProgériaPhilippinesMédecineSanté
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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