Le primate mystérieux qui chasse en tapant sur les arbres

Il existe de nombreuses façons de chasser dans la nature. Mais l'aye-aye, un primate vivant à Madagascar, est tout à fait unique : il ne cherche pas ses proies d'abord avec ses yeux, mais en utilisant le son.

L'aye-aye tapote rapidement le tronc et les branches des arbres avec son long doigt médian fin. Ensuite, grâce à ses grandes oreilles sensibles, il écoute les sons produits par les cavités à l'intérieur de l'arbre et les mouvements des larves d'insectes.

Une fois la zone où se trouve la proie identifiée, il ouvre l'écorce de l'arbre avec ses dents puissantes. Ensuite, il insère son doigt extrêmement long et fin dans le trou pour extraire la larve d'insecte comme avec une pince.

Les experts appellent cette méthode la « recherche de nourriture par percussion ». Cette technique de chasse inhabituelle fait de l'aye-aye l'une des créatures les plus singulières parmi les primates.