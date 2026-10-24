Le secret sous la peau révélé : des scientifiques découvrent comment le moustique du paludisme aspire le sang

De prestigieux scientifiques de l'Université Johns Hopkins ont réussi pour la première fois à observer avec une précision sans précédent les processus qui se déroulent à la surface et dans les couches profondes de la peau humaine lors d'une piqûre de moustique anophèle.

Grâce à des caméras haute vitesse et des micro-capteurs sensibles, 5 étapes clés du processus de piqûre ont été identifiées, prouvant que le système sensoriel joue un rôle décisif dans la localisation des vaisseaux sanguins par l'insecte. Les conclusions de l'étude ont été publiées dans la prestigieuse revue Science Advances .

Fils électriques et micro-caméras : les 5 étapes de la piqûre

Les chercheurs ont connecté des fils électriques ultra-fins aux organes sensoriels des moustiques Anopheles coluzzii

. Cette méthode a permis d'enregistrer en temps réel les plus infimes variations de tension électrique au moment où la trompe du moustique pénètre sous la peau : Cinq étapes successives :

Les scientifiques ont divisé le processus en : perforation de la peau, recherche du vaisseau sanguin, succion du sang, retrait de la trompe et fin de la piqûre ; Le secret de la perforation :

Lors de la perforation, le moustique n'utilise pas seulement sa trompe, mais active également ses récepteurs sensoriels situés sur ses pattes et autour de sa bouche ; Immobilité absolue :

Une fois la succion commencée, l'insecte reste totalement immobile pour assurer sa sécurité et une alimentation continue.

17 secondes plus rapide que le moustique de la dengue En comparant les mouvements du moustique anophèle avec ceux du Aedes aegypti

, vecteur de la dengue, les chercheurs ont fait une découverte intéressante : Localisation rapide du vaisseau : Le moustique du paludisme trouve le vaisseau sanguin sous la peau en moyenne 17 secondes plus vite

que celui de la dengue ; Durée identique : Néanmoins, le temps total de piqûre et de repas est presque identique pour les deux espèces, soit environ 2,5 minutes

Évolution indépendante : Considérant que leurs chemins évolutifs ont divergé il y a environ 150 millions d'années, les scientifiques concluent que les deux insectes ont développé cette méthode efficace de succion indépendamment.

Gène IR76b : une nouvelle protection contre les infections

Au cours des expériences, l'activité du gène IR76b , lié à l'odorat des moustiques, a été artificiellement désactivée :