Dénouement inattendu : Trump verse 5 millions de dollars à une écrivaine après trois ans de conflit

Trois ans après avoir été reconnu coupable par la justice, l'ancien président américain Donald Trump a finalement versé plus de 5 millions de dollars à l'écrivaine et journaliste E. Jean Carroll, suite à l'affaire d'agression sexuelle et de diffamation.

Zamin.uz présente les derniers détails de ce procès retentissant en s'appuyant sur les informations des médias internationaux.

Comment le transfert a-t-il été effectué ?

Selon l'agence Reuters, malgré les vives objections et protestations du dirigeant de la Maison Blanche, le juge de district a autorisé le transfert des fonds depuis un compte spécial sous contrôle judiciaire. La somme a ensuite été versée sur le compte du cabinet juridique de la victime.

Rappelons qu'en 2023, le jury a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour conclure que Donald Trump avait violé Carroll dans le magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1996. Cependant, le tribunal l'a reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation, le condamnant à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Poursuites contre Trump et pertes financières

Ces 5 millions de dollars ne constituent pas la seule victoire de E. Jean Carroll contre Trump. L'écrivaine a par la suite obtenu gain de cause dans d'autres poursuites civiles contre l'ancien président.

Procès et poursuites Résultat financier (montant) Affaire d'agression sexuelle et de diffamation (2023) Plus de 5 millions de dollars (payés) Victoire dans les poursuites civiles ultérieures 88,3 millions de dollars

Réaction des parties : « Mensonge » et « Plan de charité »

Donald Trump a fermement nié ces accusations depuis le début. Il a qualifié les déclarations de Carroll de mensonges absolus et a affirmé ne jamais l'avoir rencontrée.

Selon Trump, l'écrivaine a inventé cette histoire pour booster les ventes de son nouveau livre et attirer l'attention du public. Il a également qualifié l'affaire de « chasse aux sorcières » et de « guerre juridique » menée par ses adversaires politiques.

De son côté, E. Jean Carroll a annoncé qu'elle verserait ces fonds principalement sur son compte de retraite. Elle a également indiqué qu'elle pourrait consacrer une partie de cet argent à des œuvres caritatives à l'avenir.