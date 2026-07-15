Dénouement inattendu : Trump verse 5 millions de dollars à une écrivaine après trois ans de conflit

·38·Monde
Dénouement inattendu : Trump verse 5 millions de dollars à une écrivaine après trois ans de conflit

Trois ans après avoir été reconnu coupable par la justice, l'ancien président américain Donald Trump a finalement versé plus de 5 millions de dollars à l'écrivaine et journaliste E. Jean Carroll, suite à l'affaire d'agression sexuelle et de diffamation.

Zamin.uz présente les derniers détails de ce procès retentissant en s'appuyant sur les informations des médias internationaux.

Comment le transfert a-t-il été effectué ?

Selon l'agence Reuters, malgré les vives objections et protestations du dirigeant de la Maison Blanche, le juge de district a autorisé le transfert des fonds depuis un compte spécial sous contrôle judiciaire. La somme a ensuite été versée sur le compte du cabinet juridique de la victime.

Rappelons qu'en 2023, le jury a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour conclure que Donald Trump avait violé Carroll dans le magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1996. Cependant, le tribunal l'a reconnu coupable d'agression sexuelle et de diffamation, le condamnant à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Poursuites contre Trump et pertes financières

Ces 5 millions de dollars ne constituent pas la seule victoire de E. Jean Carroll contre Trump. L'écrivaine a par la suite obtenu gain de cause dans d'autres poursuites civiles contre l'ancien président.

Procès et poursuites

Résultat financier (montant)

Affaire d'agression sexuelle et de diffamation (2023)

Plus de 5 millions de dollars (payés)

Victoire dans les poursuites civiles ultérieures

88,3 millions de dollars

Réaction des parties : « Mensonge » et « Plan de charité »

Donald Trump a fermement nié ces accusations depuis le début. Il a qualifié les déclarations de Carroll de mensonges absolus et a affirmé ne jamais l'avoir rencontrée.

Selon Trump, l'écrivaine a inventé cette histoire pour booster les ventes de son nouveau livre et attirer l'attention du public. Il a également qualifié l'affaire de « chasse aux sorcières » et de « guerre juridique » menée par ses adversaires politiques.

De son côté, E. Jean Carroll a annoncé qu'elle verserait ces fonds principalement sur son compte de retraite. Elle a également indiqué qu'elle pourrait consacrer une partie de cet argent à des œuvres caritatives à l'avenir.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une citoyenne ouzbèke a accouché dans un centre de détention en BiélorussieUne citoyenne ouzbèke a accouché dans un centre de détention en BiélorussieAujourd'hui, 17:19Une arme utilisée dans une file d'attente pour du carburant en Russie, une personne blesséeUne arme utilisée dans une file d'attente pour du carburant en Russie, une personne blesséeAujourd'hui, 17:15Sadyr Japarov commente les rumeurs sur l'entrée en politique de sa fille JanayimSadyr Japarov commente les rumeurs sur l'entrée en politique de sa fille JanayimAujourd'hui, 05:46Un Tyrannosaurus rex vieux de 67 millions d'années vendu à un prix recordUn Tyrannosaurus rex vieux de 67 millions d'années vendu à un prix recordAujourd'hui, 02:2417e jour de grève de la faim : un célèbre militant appelle à la démission du ministre de l'Éducation17e jour de grève de la faim : un célèbre militant appelle à la démission du ministre de l'ÉducationAujourd'hui, 02:15Des changements inattendus détectés sur la face cachée du SoleilDes changements inattendus détectés sur la face cachée du SoleilAujourd'hui, 01:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas