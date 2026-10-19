Voler sur l'aile d'un avion à 99 ans : une grand-mère britannique entre au Guinness

·9·Monde
Voler sur l'aile d'un avion à 99 ans : une grand-mère britannique entre au Guinness

Au Royaume-Uni, une femme de 99 ans, Helga Duffy, a stupéfié le monde entier en faisant preuve d'un courage exemplaire. Elle a réalisé avec succès une cascade extrême de « wing walking » — marcher sur l'aile d'un avion en vol — et a officiellement inscrit son nom dans le Livre Guinness des records.

Grâce à ce vol spectaculaire, Mme Duffy est entrée dans l'histoire en tant que la femme la plus âgée à avoir accompli cette dangereuse acrobatie aérienne.

Courage dans le ciel : comment la cascade a-t-elle été réalisée ?

Les détails de ce vol extrême ne manquent pas d'impressionner les spectateurs :

  • Debout sur l'aile : Attachée par des harnais et des dispositifs de sécurité sur l'aile supérieure d'un biplan, Helga Duffy a affronté les courants d'air en position debout pendant le vol ;

  • Sang-froid et bravoure : Malgré l'altitude vertigineuse et les vents violents, la femme de 99 ans est restée très calme et a atterri sans aucune erreur ;

  • L'émotion de la famille et des spectateurs : Ses proches et les spectateurs réunis sur le terrain d'aviation ont accueilli cet exploit héroïque par des applaudissements nourris.

Le record d'août a été battu

La compétition entre les seniors dans cette discipline aéronautique avait été récemment renouvelée :

  • Le résultat de Betty Bromage : Début août, une autre Britannique de 97 ans, Betty Bromage, avait réussi la même cascade et établi un record ;

  • Un nouveau sommet par Duffy : À 99 ans, Helga Duffy a amélioré ce score de deux ans, prouvant une fois de plus que l'âge n'est pas une limite pour la volonté et la passion humaine.

La commission du Livre Guinness des records a confirmé que le vol respectait toutes les règles et a remis à Mme Duffy son certificat officiel.

Helga DuffyRecord GuinnessWing WalkingGrande-BretagneInsolite
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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