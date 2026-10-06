Des hommes en tour : un résultat historique lors d'une compétition insolite en Espagne

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Des hommes en tour : un résultat historique lors d'une compétition insolite en Espagne

À Tarragone, en Espagne, a eu lieu le « castells », une compétition traditionnelle où les participants grimpent les uns sur les épaules des autres pour construire des tours humaines géantes. La XXXe édition du concours de tours humaines de Tarragone, tenue le 4 octobre, a réuni 12 des meilleures équipes de Catalogne, selon Catalan News.

Lors de la compétition, des centaines de participants montent les uns sur les autres pour ériger des structures aussi hautes et complexes que possible. Les meilleures équipes construisent des tours atteignant jusqu'à 10 étages. Il est crucial non seulement de monter la tour, mais aussi de la démonter en toute sécurité.

Cette année, l'équipe des Castellers de Vilafranca a remporté la première place avec 14 635 points. L'équipe a d'abord réussi deux tours de 10 étages. Lors de l'étape décisive, elle a réussi pour la première fois dans l'histoire à construire et à démonter en toute sécurité une tour de neuf étages composée de neuf personnes par niveau, appelée « 9 de 9 amb folre ».

La tradition des « castells » en Catalogne remonte à près de 200 ans. Selon l'UNESCO, les tours humaines comptent généralement de six à dix étages, et ce savoir-faire est transmis de génération en génération.

Le 16 novembre 2010, la tradition des « castells » a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

TarragoneCastellsCatalogneCastellers de VilafrancaPatrimoine
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