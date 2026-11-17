7 buts : Le Brésil se venge de Singapour après une défaite humiliante
L'équipe nationale du Brésil a ravi ses supporters avec une large victoire lors de son dernier match amical. Après une défaite inattendue contre le Japon, les « quintuples champions » ont cette fois-ci Singapour contre l'équipe nationale sur le score de 7:0 célébré une victoire écrasante.
Le triplé rapide de Vinícius et le festival de buts
Dès le début de la rencontre, les Brésiliens ont pris l'initiative. Il est rapporté que le score a été ouvert dès la 9e minute par Vinícius Júnior Six minutes plus tard, l'attaquant a de nouveau inscrit son nom au tableau d'affichage pour signer un doublé. Avant même la 21e minute, Vinícius a conclu une nouvelle attaque par un but, validant ainsi son triplé dès la première mi-temps.
Par la suite, les Brésiliens n'ont pas arrêté leurs offensives :
à la 31e minute le jeune talent Endrick a porté le score à 4:0.
En seconde période, Estêvão (51e minute) et Rayan (65e minute) ont chacun ajouté un but à leur compteur.
À la 74e minute, le défenseur singapourien Raul Suhaimi a marqué contre son camp (but contre son camp), scellant le score final à 7:0.
Participants au match
Classement FIFA
Résultat du match
Brésil
6e place
7 (Victoire)
Singapour
149e place
0 (Défaite)
Contexte et compositions
Rappelons que l'équipe nationale du Brésil avait perdu 2:3 contre le Japon lors d'un match amical le 14 novembre. Cette large victoire a aidé l'équipe à se rétablir mentalement et à regagner la confiance des supporters.
Les équipes ont évolué avec les compositions suivantes :
Singapour : Mahbud, Hariss (Bukhari, 58), Baharudin (Chu, 89), Zulkifli (Que, 59), Mahler (Anuar, 70), Ryhan (Teh, 89), Song (Shahin, 71), Nakamura (Mao, 88), Stewart (Akbar, 88), Shahiran (Pereira, 89), Ikhsan Fandi (Tan, 70).
Brésil : Lucas Perri, Gabriel dos Santos (Vitor Reis, 60), Jonathan Jesus (Arthur Dias, 71), Douglas Santos, Vanderson Scardovelli, Bruno Guimarães (Marlon Gomes, 61), Rayan (André Luís, 80), João Gomes (Allan Elias, 60), Vinícius Júnior (Gabriel Bontempo, 60), Estêvão (Alison Santana, 70), Endrick.
Selon vous, quel impact la performance prolifique de Vinícius Júnior et cette large victoire auront-elles sur les prochains matchs officiels du Brésil ? Laissez votre avis en commentaire !
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