L'équipe nationale du Brésil a ravi ses supporters avec une large victoire lors de son dernier match amical. Après une défaite inattendue contre le Japon, les « quintuples champions » ont cette fois-ci Singapour contre l'équipe nationale sur le score de 7:0 célébré une victoire écrasante.

Le triplé rapide de Vinícius et le festival de buts

Dès le début de la rencontre, les Brésiliens ont pris l'initiative. Il est rapporté que le score a été ouvert dès la 9e minute par Vinícius Júnior Six minutes plus tard, l'attaquant a de nouveau inscrit son nom au tableau d'affichage pour signer un doublé. Avant même la 21e minute, Vinícius a conclu une nouvelle attaque par un but, validant ainsi son triplé dès la première mi-temps.