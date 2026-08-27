Des milliers de personnes ont déplacé un château de 400 tonnes

Dans la ville de Hirosaki, au nord du Japon, des centaines de bénévoles la tour du château de Hirosaki de 400 tonnes se sont réunis pour la ramener à son emplacement d'origine, quitté il y a 11 ans. Utilisant une méthode traditionnelle séculaire, ils déplacent lentement l'immense structure à la force humaine.

Depuis samedi, des groupes d'environ 80 personnes tirent à tour de rôle sur des cordes pour déplacer la tour en bois à trois étages de quelques centimètres. Des étrangers ont également participé au processus, et au total près de 4 000 personnes ont contribué à déplacer la tour d'environ 5 mètres vers son site d'origine.

La tour avait été déplacée en 2015 de 80 mètres pour réparer les murs de pierrequi la soutenaient. Afin de ne pas démonter la structure historique, les ingénieurs l'ont soulevée intacte et placée sur une plateforme temporaire via des rails métalliques.

Azusa Nimiya, 46 ans, passionnée d'histoire et de châteaux, est venue spécialement de la région de Shimane au Japon pour participer aux travaux. Elle a qualifié ce processus de « souvenir précieux et unique, une expérience d'une vie ».

Les autorités locales prévoient de terminer le déplacement avec des machines lourdes en septembre et d'installer définitivement la tour sur ses fondations en novembre. L'ouverture complète au public après la restauration du toit et des façades est prévue pour 2033 .

Une tradition séculaire se perpétue

Ce processus est basé sur une méthode ancienne appelée « hikiya », utilisée au Japon pour déplacer des structures par la force humaine. Le chef de projet, Kensuke Hayasaka, a souligné que cette méthode permet aux gens non seulement d'étudier l'histoire, mais aussi de la ressentir concrètement.

La tour du château de Hirosaki a été détruite par la foudre au XVIIe siècle et reconstruite au début du XIXe siècle. Plus tard, en raison de préoccupations concernant la solidité des fondations en pierre, la tour a été déplacée et remise à sa place d'origine en 1915.

Ces travaux visent également à préserver la structure historique et à l'installer solidement sur ses fondations avant la saison des neiges.

Parmi les participants au déplacement se trouve Katsumi Terada, 82 ans . Il avait déjà participé au déplacement il y a 11 ans. Terada a déclaré qu'à l'époque, il doutait de vivre assez longtemps pour voir la tour remise en place, mais qu'il est aujourd'hui en bonne santé.

Ainsi, le processus de retour de la tour historique de 400 tonnes à Hirosaki devient non seulement un travail de restauration, mais aussi un événement historique unique unissant les générations.