1800 personnes ont déplacé à la main une tour de château de 360 tonnes

Dans la ville de Hirosaki, dans la préfecture d'Aomori au Japon, près de 1 800 personnes ont déplacé une tour du château de Hirosaki, pesant 360 tonnes, sur une distance de 2,22 mètres à l'aide de cordes.

Les travaux de déplacement de la structure historique ont eu lieu les 22 et 23 août. Les participants, répartis en groupes d'environ 80 personnes, ont tiré à tour de rôle sur des cordes de 30 mètres de long. Le premier jour, la tour a été déplacée de 1,13 mètre, et le deuxième jour de 1,09 mètre supplémentaire.

La tour avait été déplacée d'environ 70 mètres de son emplacement d'origine en 2015 pour permettre la réparation du mur de pierre situé en dessous. Les travaux de restauration du mur de pierre ont été achevés en 2024. Au cours du processus de réparation, 2 185 pierres ont été remises en place.

La tour est déplacée selon une méthode traditionnelle japonaise appelée « hikiya ». Dans ce processus, le bâtiment n'est pas démoli, mais déplacé lentement en un seul bloc à l'aide de rails et de rouleaux spéciaux. Le projet de remise en place du château de Hirosaki couvre environ 78 mètres. Environ 4 100 personnes au total devraient participer au processus symbolique de déplacement manuel. La distance restante sera parcourue à l'aide d'équipements spéciaux.

L'actuelle tour à trois étages du château de Hirosaki a été reconstruite en 1810 et est l'une des tours de château originales encore préservées au Japon. La restauration complète devrait se poursuivre jusqu'en 2032, après quoi le site du château sera à nouveau ouvert aux visiteurs.