Une condition inhabituelle pour un emploi avec logement gratuit en Allemagne

Une offre d'emploi inhabituelle est apparue en Allemagne. Un nouveau gardien est recherché pour la Tour Bleue, un monument historique vieux de près de 900 ans situé dans la ville de Bad Wimpfen. Le plus intéressant est qu'un appartement de 53 mètres carrés situé dans la tour elle-même est mis gratuitement à la disposition du candidat retenu. Cependant, le futur employé devra payer lui-même les charges.

Construite vers 1170 et culminant à près de 58 mètres, la Tour Bleue est l'un des symboles historiques les plus importants de la ville. Autrefois partie intégrante de la résidence impériale de la dynastie des Staufer, elle conserve aujourd'hui encore son importance historique.

Les tâches du nouveau gardien ne se limitent pas à vivre dans la tour. Il doit accueillir les touristes et les visiteurs, vendre des billets d'entrée et assurer l'ordre et la sécurité dans le bâtiment. De plus, une partie des revenus issus de la vente des billets sera reversée au gardien.

Le logement dans la tour fait 53 mètres carrés et comprend une pièce, une cuisine et une salle de bain. Cependant, vivre dans cet appartement comporte des défis particuliers. Pour atteindre le logement, il faut monter 134 marches à chaque fois, car le bâtiment historique n'est pas équipé d'ascenseur.

C'est pourquoi les employeurs exigent du futur candidat une bonne condition physique, un sens des responsabilités, une attitude amicale envers les gens et un intérêt pour l'histoire de la ville.

Actuellement, Blanka Knodel, 75 ans, occupe le poste de gardienne de la Tour Bleue. Elle y vit depuis 1996, veillant sur son aspect historique et ses activités quotidiennes. Elle a d'ailleurs élevé ses trois enfants dans cette même tour.

Blanka Knodel terminera ses fonctions le 10 janvier 2027. Pour cette raison, il est prévu de trouver et de former un nouveau gardien, et le candidat devrait être sélectionné avant le 1er mars.

Il convient de noter que des offres de vente et d'emploi inhabituelles liées à des bâtiments historiques ont déjà été observées en Allemagne. Par exemple, le château de Schnaditz, vieux de 800 ans, situé dans la ville de Bad Düben en Saxe, a récemment été mis en vente pour seulement 1 euro. Cependant, ce prix bas est assorti d'une condition particulière : l'acheteur doit rénover et restaurer l'édifice historique. Les experts ont estimé le coût de la rénovation complète du château à environ 20 millions d'euros.

En outre, une ancienne usine construite au XIXe siècle à Tangerhütte, dans la région de Saxe-Anhalt, a également été mise aux enchères pour 1 euro. Fondée en 1842, cette entreprise était l'un des plus grands sites de production de son époque, exportant des produits vers des pays comme le Japon, l'Égypte et l'Argentine.

Cependant, après la dissolution de la République démocratique allemande, l'usine a cessé ses activités et est progressivement tombée à l'abandon. La personne souhaitant l'acheter doit s'occuper du bâtiment historique, notamment en renforçant ses façades et en préservant l'édifice pour les générations futures.