Le plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifie

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Le plus grand problème de l’Ukraine : la menace des missiles balistiques s’intensifie

Le système ukrainien de défense aérienne rencontre de sérieuses difficultés pour lutter contre les missiles balistiques. Den Sabbagh, rédacteur en chef de The Guardian pour la défense et la sécurité, l’a d’abord expliqué par le manque de missiles intercepteurs pour le système Patriot .

Le plus inquiétant est que les missiles balistiques à grande vitesse peuvent atteindre leur cible en seulement quelques minutes après l’alerte aérienne.

Les missiles Patriot font défaut

Selon Den Sabbagh, la pénurie de missiles intercepteurs complique considérablement la défense de l’Ukraine contre les attaques balistiques.

« Le manque d’intercepteurs pour les Patriot rend plus difficile la protection de l’Ukraine contre les attaques balistiques à grande vitesse. »

Il a également été rapporté qu’au début du mois, l’armée de l’air ukrainienne avait cessé, pour des raisons de sécurité, de publier les données sur le nombre de missiles balistiques lancés par la Russie et abattus.

Zelensky a de nouveau appelé ses partenaires

Après une nouvelle attaque de missiles russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau soulevé la question de la livraison à son pays de moyens de défense aérienne et de missiles intercepteurs.

Selon lui, les missiles balistiques restent, dans les conditions actuelles, l’une des menaces les plus graves pour l’Ukraine.

Selon Zelensky, la protection du pays contre les attaques balistiques dépend largement de la livraison, par les États partenaires, de missiles destinés aux systèmes Patriot.

La Russie affirme avoir mené une frappe massive contre Kyiv et sa région

Selon le ministère russe de la Défense, cette nuit, les forces armées russes ont mené une frappe massive contre des installations de l’industrie militaire, des centres de transport et de logistique ainsi que des entrepôts situés dans la ville de Kyiv et la région de Kyiv.

Il convient de tenir compte du fait que ces affirmations reposent sur les déclarations officielles des parties en guerre et que des sources indépendantes ne sont pas toujours en mesure de vérifier immédiatement et pleinement chaque cible ainsi que les résultats des attaques.

Pourquoi les missiles balistiques deviennent-ils précisément la principale menace ?

Problème

Conséquence pour l’Ukraine

Vitesse élevée des missiles

Temps de réaction très court

Pénurie de missiles intercepteurs

Difficile de repousser toutes les attaques

Trajectoire balistique

Des systèmes de défense aérienne spécialisés sont nécessaires

La poursuite des attaques

La pression sur les réserves de défense s’accroît

Ainsi, la défense aérienne redevient l’un des sujets les plus urgents pour l’Ukraine. La question principale est désormais : Kyiv pourra-t-elle recevoir de ses partenaires suffisamment de moyens de défense aérienne et de missiles intercepteurs ?

Selon vous, dans quelle mesure la livraison de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine pourrait-elle influer sur la situation dans la guerre ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article sur Telegram et les autres réseaux sociaux.

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Shuhrat Razzakov
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