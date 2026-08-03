Un moratoire temporaire interdit la construction de grands centres de données dans l’État de New York

Pour la première fois aux États-Unis, le gouvernement de l’État de New York a temporairement suspendu la construction et l’agrandissement de grands centres de données. Selon l’agence Associated Press, cette décision est considérée comme une étape importante pour économiser les ressources énergétiques et garantir la sécurité environnementale. Ixbt.com rapporte .

En vertu du décret Executive Order 62, signé par la gouverneure Kathy Hochul, l’examen des projets de grands centres de données consommant au moins 50 mégawatts d’électricité est temporairement suspendu. Cette restriction restera en vigueur jusqu’à la fin de l’évaluation environnementale à l’échelle de l’État, pendant un an au maximum.

Évaluation environnementale et portée des nouvelles restrictions

Ce moratoire s’applique uniquement aux projets qui n’étaient pas entièrement enregistrés auprès du ministère de l’Écologie de l’État de New York au 14 juillet. Les permis délivrés auparavant par les autorités locales ainsi que les procédures publiques achevées restent valables.

Le document prévoit également certaines exceptions. Notamment, les installations spécialisées dans la production, la recherche scientifique, l’enseignement et la médecine, ainsi que les projets du consortium Empire AI, ne sont pas concernés par cette restriction. Cela permettra aux initiatives technologiques importantes dans les domaines scientifique et social de se poursuivre.

Une forte pression sur le système énergétique

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le Département des services publics de l’État de New York (DPS) analysera en profondeur la consommation électrique des grands centres de données, leurs besoins en eau, leur impact sur la qualité de l’air et leurs effets sur les communautés locales. Les spécialistes examineront également la répartition des coûts liés à la modernisation des infrastructures du réseau, à la création de nouvelles capacités et à la construction de systèmes de stockage d’énergie.

Selon les données disponibles, la capacité totale annoncée des projets de centres de données en attente de raccordement au réseau électrique s’élève à environ 12 gigawatts. Le fait le plus marquant est que plus de 8 gigawatts ont été ajoutés au cours de la seule année 2025, ce qui témoigne d’une forte hausse de la charge pesant sur le réseau.

Le gouvernement travaille également à la suppression des avantages fiscaux accordés aux plus grands centres de données et à la mise en place de mécanismes les obligeant à investir davantage dans le développement des communautés locales.