Une femme qui a donné son rein à son patron a ensuite été licenciée

Cet incident survenu aux États-Unis est considéré depuis de nombreuses années comme l'un des cas les plus débattus liés au don d'organes. Une femme nommée Debbie Stevens a accepté de donner son rein comme donneuse afin de sauver la vie de son patron. Cependant, après l'opération, au lieu de la gratitude attendue, elle a fait face à des problèmes inattendus.

Il s'est avéré que Debbie Stevens travaillait dans une entreprise située dans l'État de New York, aux États-Unis. Lorsqu'il a été révélé que sa directrice, Jackie Brucia, luttait contre une insuffisance rénale, Debbie a décidé sans hésiter de devenir donneuse. Les examens initiaux ont montré qu'elles n'étaient pas directement compatibles. Par la suite, elle a participé au programme "paired kidney exchange" (échange de reins croisés) et a donné son rein à un autre patient. En échange, le rein d'un donneur compatible a été transplanté à son patron.

Après l'opération, Debbie a affirmé avoir fait face à des pressions et à divers désaccords sur son lieu de travail. Peu de temps après, elle a été licenciée. Dans une interview accordée aux médias, la femme s'est souvenue de cette période difficile en déclarant : "J'avais l'impression qu'on ne m'avait engagée que pour mon rein."

Par la suite, Debbie Stevens a intenté un procès contre son ancien employeur. Cependant, les parties ont exprimé des positions différentes sur l'affaire, et l'employeur a rejeté les accusations. Cet événement a suscité de larges débats publics aux États-Unis et dans d'autres pays concernant le soutien au don d'organes, les droits des donneurs et les relations sur le lieu de travail.

L'histoire de Debbie Stevens rappelle une vérité à beaucoup : parfois, la bonté n'est pas récompensée comme on l'attend. Néanmoins, son geste humanitaire a rappelé une fois de plus à des milliers de personnes l'importance du don d'organes pour sauver des vies.