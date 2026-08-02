Un virus dangereux transmis par les tiques et détecté à New York inquiète les scientifiques

Un dangereux virus transmis par les tiques a été détecté pour la première fois dans l'État de New York, aux États-Unis, le virus Bourbon, a été enregistré. Les spécialistes ont souligné qu'il est très difficile de détecter ce virus à un stade précoce et ont indiqué qu'il n'existe actuellement ni vaccin efficace ni traitement spécifique contre celui-ci.

Selon les recherches menées par les scientifiques du Centre médical de Stony Brook, le virus « étoile solitaire » (Lone Star Tick) se propage par une espèce de tique connue sous ce nom. Cette tique doit son nom à une tache blanche en forme d'étoile située à l'arrière de son corps.

Selon les chercheurs, avec l'augmentation de l'activité des tiques en été, le risque de propagation du virus pourrait également augmenter. Par conséquent, il n'est pas exclu qu'il devienne encore plus difficile de détecter la maladie à temps à l'avenir.

Le virus Bourbon a été identifié pour la première fois en 2014 dans le comté de Bourbon, dans le Kansas, aux États-Unis. À l'époque, le premier patient infecté par le virus est décédé. Depuis lors, au moins deux cas de décès liés à cette infection ont été officiellement confirmés. Les scientifiques n'excluent pas qu'il puisse y avoir d'autres cas non détectés.

Les médecins affirment que les principaux symptômes du virus Bourbon se manifestent par de la fièvre, une fatigue intense, des maux de tête et des douleurs musculaires, des éruptions cutanées ainsi que des nausées. Cependant, comme ces symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'autres maladies transmises par les tiques, les patients peuvent parfois recevoir un diagnostic erroné.

Selon Luis Marcos, professeur au Centre médical de Stony Brook, cette espèce de tique est largement répandue à New York et dans le nord-est des États-Unis. Par conséquent, les médecins doivent également prendre en compte la possibilité du virus Bourbon lors de l'examen des patients piqués par des tiques.

Les spécialistes soulignent la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique et d'améliorer davantage le diagnostic en laboratoire pour détecter le virus à un stade précoce.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis, les tiques « étoile solitaire » sont largement répandues dans les régions du nord-est, du sud et du centre du pays. Dans le même temps, les experts notent que bien que le virus Bourbon puisse entraîner de graves complications, sa survenue chez l'homme reste pour l'instant très rare.